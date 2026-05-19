Agencias

La economía japonesa creció un 0,5 % entre enero a marzo impulsado por aumento del consumo

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Tokio, 19 may (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de Japón creció a un ritmo del 0,5 % entre enero y marzo, en comparación con el periodo anterior, lo que marca su segundo trimestre consecutivo de crecimiento positivo.

El consumo, que representa en torno al 60 % de la economía del país asiático, aumentó un 0,3 %, según el informe preliminar publicado este martes por la oficina del gabinete del país asiático.

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Las exportaciones aumentaron un 1,7 % respecto del periodo de octubre a diciembre; mientras que las importaciones subieron un 0,5 %, en comparación con el trimestre anterior.

En comparación con el mismo periodo del año anterior, la cuarta economía mundial experimentó un crecimiento del 2,1 %. EFE

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