La ciudad china de Wuhan investiga una fábrica presuntamente vinculada a casos de cáncer

Pekín, 19 may (EFE).- El Gobierno de la ciudad china de Wuhan (centro) anunció este martes que abrirá una investigación sobre los posibles daños medioambientales y sanitarios causados por una fábrica de silicato de sodio que medios locales vinculan a decenas de casos de cáncer y leucemia en una aldea cercana.

El anuncio llega después de que el medio provincial Elephant News informara el lunes de que la aldea de Huangtupo, con una población registrada de 585 habitantes, ha registrado a lo largo de los años 62 casos de cáncer o leucemia entre sus residentes, la mayoría menores de 50 años, y 34 de ellos detectados solo desde 2015.

PUBLICIDAD

Según este medio, los habitantes sospechan que las enfermedades podrían estar relacionadas con la fábrica de silicato de sodio Wuhan Xinzhou Changsheng, situada a la entrada del pueblo, aunque las autoridades ambientales locales han sostenido que "no hay contaminación" y que la planta "ya ha cesado su producción".

El informe generó una amplia atención en las redes sociales chinas, lo que llevó al Gobierno de Wuhan a publicar este martes un comunicado en su cuenta oficial de WeChat en el que anunció la creación de un equipo conjunto de investigación para examinar la situación.

PUBLICIDAD

Las autoridades indicaron que el equipo está llevando a cabo una investigación "exhaustiva" sobre cuestiones como la salud de los habitantes, el impacto ambiental y ecológico de la fábrica y la suspensión de su producción.

Los resultados "se harán públicos en el momento oportuno", indicó el Gobierno en el comunicado en el que también afirmó que "agradece la supervisión de los medios de comunicación y del público".

PUBLICIDAD

En 2013, el Ministerio de Ambiente de China reconoció por primera vez que existían lugares en los que la contaminación había causado altas tasas de cáncer, coincidiendo con la ira expresada por los ciudadanos por la contaminación del aire y los residuos industriales generados por el rápido desarrollo económico.

"Materiales químicos venenosos y dañinos han producido muchas emergencias relacionadas con el agua y el aire (…). En algunos lugares, algunos pueblos son conocidos incluso como 'pueblos del cáncer'", admitió la cartera en un informe. EFE

PUBLICIDAD