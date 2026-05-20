El Gobierno venezolano expresa su respaldo "al principio de una sola China"

Caracas, 19 may (EFE).- El Gobierno venezolano, encabezado por la chavista Delcy Rodríguez, expresó este martes su respaldo "al principio de una sola China" y abogó por el diálogo ante las profundas tensiones entre el gigante asiático y Taiwán.

"Venezuela reafirma su reconocimiento al Gobierno de la República Popular China como el único gobierno legítimo que representa a China, en apego al principio de una sola China y a las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas", reza el comunicado oficial.

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Asimismo, la Administración de Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado enero, hizo un llamamiento al diálogo, al entendimiento y al "respeto al derecho internacional y a los mecanismos bilaterales como vía para la solución pacífica de controversias y disputas".

El lunes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China afirmó que las autoridades del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) de Taiwán son las responsables de "socavar el 'statu quo'" en el Estrecho y son las "principales generadoras de problemas para la paz y la seguridad" entre Pekín y Taipéi.

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"La independencia de Taiwán y la paz y estabilidad en el Estrecho son tan irreconciliables como el agua y el fuego. Oponerse a la 'independencia de Taiwán' y adherirse al 'principio de una sola China' es la única vía correcta", aseguró el portavoz de la Cancillería Guo Jiakun en una rueda de prensa rutinaria.

El vocero se refirió de esta forma a unas declaraciones del presidente taiwanés, William Lai, quien señaló, dos días después de la cumbre entre los presidentes de China y EE. UU., Xi Jinping y Donald Trump, que Taiwán no será "sacrificado" ni "intercambiado" y tampoco renunciará a su modo de vida libre y democrático "bajo presión".

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Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una "parte inalienable" del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político. EFE