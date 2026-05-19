Detenido por matar a sus padres a tiros en El Ejido y herir a su bebé de 7 meses y otra menor de 2 años

Un hombre de 25 años ha sido detenido como presunto autor de la muerte de sus padres a tiros en El Ejido (Almería) y de haber herido a otras cuatro personas, entre ellas su bebé de siete meses de edad así como una menor ajena a la familia de 21 meses, ambos ingresados en la UCI pediátrica del Hospital Materno Infantil Princesa Leonor.

Según ha informado la Guardia Civil, el presunto autor de los hechos fue arrestado sobre las 4,00 horas de este martes en el marco del operativo establecido por Guardia Civil y Policía Local de El Ejido en las proximidades de la zona .

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Los primeros avisos alertando sobre el tiroteo se recibieron poco después de las 23 horas en una zona conocida como El Canalillo, próxima a Balanegra, cuando se encontraron dos personas fallecidas dentro de un turismo con impactos de bala. Ambos son un matrimonio y padres del autor de los hechos.

La investigación apunta a que el presunto autor de este episodio de "violencia doméstica" pudiera sufrir algún tipo de "trastorno mental". Además, también se investiga la procedencia del arma, ya que el autor carece de licencia alguna.

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Además de los dos menores de edad, que se encuentran en estado grave, también se derivó a dos vecinos que resultaron heridos: a una mujer, al Hospital Universitario Poniente de El Ejido; y a un varón de unos 60 años, hasta el Hospital Universitario Torrecárdenas, en la capital, el cual se encuentra en la UCI estado grave.

Desde la Guardia Civil se descarta la participación de terceras personas en los hechos y se investiga al arrestado como único autor de los disparos, toda vez que se han descartado otras motivaciones alejadas de la violencia doméstica como origen del suceso.

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En la búsqueda del sospechoso, iniciada al poco de conocerse los hechos, participaron unidades territoriales, de seguridad ciudadana, GAR y de investigación, además de la colaboración de la Policía Local de El Ejido. Se continua con la investigación, a manos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Almería.