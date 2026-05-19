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Detenidas más de cien personas en Turquía por supuestas "actividades de apoyo" a Estado Islámico

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Las fuerzas de seguridad de Turquía han detenido este martes a más de un centenar de personas por supuestas "actividades de apoyo" al grupo yihadista Estado Islámico, en una serie de operaciones en tres provincias, con su epicentro en Estambul (noroeste).

Según las informaciones recogidas por la agencia turca de noticias Anatolia, los sospechosos trabajaban para reclutar a miembros para el grupo, organizaban clases para dar educación a niños en línea con la ideología de la organización y recaudaban fondos para presos por pertenencia a Estado Islámico.

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Las fuerzas de seguridad han detenido a un total de 110 personas durante estas redadas, en las que además han incautado cuatro rifles, munición, publicaciones prohibidas y documentos organizativos de estas actividades, encabezadas por dos hombres identificados como Ishak Baysal y Tekin Irec, según la Fiscalía.

Las operaciones han tenido lugar cerca de una semana después de la detención de más de 320 personas por presuntos lazos con el grupo en redadas coordinadas en cerca de 50 provincias del país, en el marco de las actividades frente a las actividades de la organización terrorista.

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