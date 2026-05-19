El nuevo primer ministro húngaro viaja a Polonia en su primera salida tras asumir el cargo

Budapest, 19 may (EFE).- El primer ministro de Hungría, el conservador Péter Magyar, inicia hoy en Polonia su primera salida al exterior desde que asumió el cargo, un viaje dedicado a restablecer relaciones deterioradas por las políticas de su antecesor, el ultranacionalista Viktor Orbán, que lo llevará también a Austria.

Acompañado de un nutrida delegación que incluye seis ministros, Magyar viaja hoy a la ciudad polaca de Cracovia, donde tiene previsto entrevistarse con altos jerarcas religiosos, antes de trasladarse a la capital del país.

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En Varsovia prevé entervistarse con su homólogo polaco, el conservador Donald Tusk, y con el presidente del país, el ultraconservador Karol Nawrocki, informa la prensa húngara.

Magyar ha manifestado su deseo de crear "un eje húngaro-polaco muy fuerte" para revitalizar la cooperación de los cuatro países integrantes del 'Grupo de Visegrado' (Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia), conocido como 'V4'.

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Las tradicionalmente buenas relaciones entre Budapest y Varsovia han empeorado sobre todo desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania debido a la postura favorable al Kremlin de Orbán.

El miércoles, el primer ministro húngaro visitará la ciudad de Gdansk, donde espera reunirse con el expresidente y Nobel de la Paz Lech Wałęsa, y el jueves será recibido en Viena por el canciller federal de Austria, el conservador Christian Stocker, y el jefe del Estado, el progresista Alexander van der Bellen.

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Para la próxima semana, Magyar tiene agendada una visita a Bruselas para avanzar en las negociaciones destinadas a recibir los fondos comunitarios que la Unión Europea (UE) mantiene congelados por la erosión del Estado de derecho durante los 16 años que gobernó el partido Fidesz de Orbán (2010-2026).

Al respecto, el nuevo mandatario ha avanzado que espera firmar con la Comisión Europea un acuerdo que libere dichos fondos, que suman 17.000 millones de euros.

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“La semana que viene cuando viaje a Bruselas podremos firmar un acuerdo político entre el Gobierno húngaro y la Comisión Europea. Este acuerdo permitirá que podamos cerrar todas la cuestiones hasta el 31 de agosto y así hacer posible que (los fondos congelados) lleguen a Hungría durante el otoño”, ha indicado Magyar. EFE