Más de 700 detenidos en Kenia en las protestas contra el alza del precio del combustible

Nairobi, 19 may (EFE).- Al menos 710 personas fueron detenidas este lunes en las protestas y la huelga del transporte público contra el encarecimiento del combustible en Kenia, según indicó este martes la Policía, después de que el Ministerio del Interior informara ayer de cuatro muertos y 30 heridos.

"Muchos de estos sospechosos ya han sido procesados hoy ante los tribunales por diversos cargos", indicó la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI, en inglés) en la red social X, al advertir "encarecidamente" a la población de que "no convierta manifestaciones legítimas en actividades delictivas".

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"Si bien todo keniano tiene el derecho constitucional de reunión y expresión pacíficas, los actos de violencia, los saqueos, los incendios provocados, los bloqueos de carreteras, la destrucción de propiedades, los ataques a la policía o a los automovilistas y cualquier acto que ponga en peligro vidas son delitos penales graves", subrayó este cuerpo policial.

Las movilizaciones del lunes, que continúan este martes, paralizaron los accesos a Nairobi y los principales centros urbanos del país, obligando a miles de ciudadanos a desplazarse a pie.

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Al menos cuatro personas murieron y unas 30 resultaron heridas durante las protestas, informó la pasada noche el ministro del Interior, Kipchumba Murkomen, que acusó a líderes políticos opositores de orquestar los disturbios.

Miles de personas movilizadas por los gremios de la Alianza del Sector del Transporte (TSA) y la Asociación de Propietarios de Matatus (MOA) bloquearon los accesos a ciudades con barricadas y quemaron neumáticos para protestar por el histórico aumento del 23,5 % en el coste del diésel anunciado por el Gobierno keniano.

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Esta situación desembocó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

En la capital, la Policía recurrió al uso de grúas para remolcar “matatus” -microbuses y furgonetas- estacionados en horizontal para obstaculizar el paso vehicular.

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Para resolver la crisis, el Gobierno mantiene un diálogo abierto con los representantes del sector del transporte a fin de buscar vías que alivien la presión del aumento de los precios.

Los sindicatos anunciaron un incremento del 50 % en el coste de los pasajes públicos en todo el país para poder cubrir el precio del combustible.

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El Gobierno keniano achaca el encarecimiento del combustible al conflicto entre Estados Unidos e Irán y al bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía por la que transita el 20 % del petróleo mundial. EFE