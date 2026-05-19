Delcy Rodríguez ordena una investigación sobre la muerte del preso político venezolano

Caracas, 18 may (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este lunes que ordenó una investigación por la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, luego de que su Gobierno confirmara que el detenido falleció hace casi un año, tras varios meses de denuncias de que permanecía en paradero desconocido.

A través de un comunicado publicado por Prensa Presidencial en Telegram, la mandataria indicó que solicitó la colaboración de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General para esta investigación.

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Asimismo, lamentó el fallecimiento de Carmen Teresa Navas, madre del preso político.