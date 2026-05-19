Cuatro chilenos entre los detenidos por Israel en Flotilla, según organización palestina

Santiago de Chile, 18 may (EFE).- Cuatro ciudadanos chilenos que participaban en la flotilla que se dirigía a Gaza habrían sido detenidos por el Ejército de Israel al ser interceptada este lunes en aguas cerca de Chipre, según informó la Comunidad Palestina de Chile, una organización que representa la mayor población de este territorio fuera del mundo árabe.

"La operación afectó directamente a cuatro ciudadanos chilenos que integraban la delegación: Víctor Chanfreau, Carolina Eltit, Claudio Caiozzi e Ignacio Ladrón de Guevara —este último viajando con pasaporte español—", notificó la organización en un comunicado.

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Ante los hechos, el presidente de la Comunidad, Maurice Khamis Massú, calificó de "secuestro" el bloqueo de los barcos y exigió al Gobierno chileno elevar el tono diplomático.

"Exigimos al Gobierno de Chile una acción diplomática inmediata, firme y decidida para lograr la liberación y el retorno seguro de nuestros compatriotas. No podemos tolerar que ciudadanos chilenos que viajan en una misión absolutamente civil y pacífica sean secuestrados ilegalmente en aguas internacionales", dijo.

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Según los reportes, una treintena de los 52 barcos que integraban la flotilla que se dirigía a Gaza ha sido interceptada por las Fuerzas Armadas de Israel.

Hay varios activistas capturados, aunque no se conoce la cifra oficial ni su paradero en este momento.

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Las embarcaciones forman parte de una gran flota integrada por tres grupos: la Global Sumud Flotilla, la Freedom Flotilla Coalition y la Mavi Marmara Freedom and Solidarity Association.

El Comité Parlamentario Chileno-Palestino del Senado del país sudamericano a través de su presidente, Sergio Gahona, también condenó lo sucedido y mostró su preocupación por sus connacionales.

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"Condenamos enérgicamente este acto de fuerza contra una misión pacífica. Estamos ante una flagrante violación del derecho internacional en alta mar", manifestó.

La flotilla había retomado su trayecto desde el puerto turco de Marmaris el pasado 14 de mayo, luego de que una ofensiva previa interceptara 20 barcos, el pasado 30 de abruk, con cientos de personas retenidas, entre ellas la chilena Macarena Chahuán, quien denunció haber sufrido torturas y abusos tras ser detenida por fuerzas israelíes. EFE

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