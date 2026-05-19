Taiwán dice que maniobras militares de China son la mayor fuente de inestabilidad regional

Taipéi, 19 may (EFE).- El primer ministro taiwanés, Cho Jung-tai, afirmó este martes que las maniobras del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) en el estrecho de Taiwán, el Indopacífico, el mar de China Meridional y los alrededores de Japón constituyen la "raíz" de la inseguridad y la inestabilidad en la región.

En una comparecencia recogida por la agencia CNA, Cho aseguró que el Ejecutivo isleño sigue esperando que ambas partes del estrecho puedan mantener intercambios "saludables y ordenados" y un diálogo en condiciones de "igualdad" y "dignidad", con el objetivo de lograr una "coexistencia pacífica y prosperidad compartida".

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El jefe de Gobierno taiwanés recalcó que cualquier negociación con China, incluida una eventual reanudación del turismo, debería llevarse a cabo a través de "canales oficiales y conversaciones formales", y agregó que Taipéi ya está preparado para abordar estas cuestiones.

Estas declaraciones se produjeron días después de la cumbre entre los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, en la que ambos abordaron la situación de Taiwán.

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En una entrevista emitida por la cadena Fox News, Trump comentó que habló con Xi sobre la isla "toda la noche" y dejó en el aire la aprobación de un importante paquete de armas para Taipéi, al subrayar que se trata de una "muy buena ficha de negociación" para Washington.

El republicano también expresó su rechazo a una eventual declaración formal de independencia de Taiwán porque, afirmó, no quiere que se produzca una "guerra".

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En este contexto, el primer ministro taiwanés afirmó que su Gobierno había "tomado nota" de las palabras de Trump y reiteró que la República de China (nombre oficial de Taiwán) es un "país soberano e independiente", lo que constituye un "hecho" y el "statu quo" actual.

"Eso no cambiará ni puede ser cambiado", aseveró Cho.

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Taiwán se gobierna de forma autónoma desde 1949 y cuenta con unas Fuerzas Armadas y un sistema político, económico y social diferente al de la República Popular China, destacando como una de las democracias más avanzadas de Asia.

Sin embargo, Pekín considera a la isla como una "parte inalienable" de su territorio y en los últimos años ha redoblado su campaña de presión contra ella para concretar la "reunificación nacional", clave en el objetivo a largo plazo de Xi de lograr el "rejuvenecimiento" de la nación china.

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Desde hace más de siete décadas, EE.UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín. EFE