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Una turista muere al quedar atrapada en medio de una pelea entre elefantes en la India

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Nueva Delhi, 18 may (EFE).- Una turista falleció este lunes en un santuario de elefantes en el estado de Karnataka, en el sur de la India, tras quedar atrapada en medio de una pelea entre dos de estos animales.

La mujer de 33 años, originaria del estado de Tamil Nadu, estaba observando el baño de los elefantes en un río cuando uno de los elefantes amaestrados atacó a otro, causando que el animal cayese sobre ella, según reportes de medios locales y videos en redes sociales.

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El hecho ocurrió en el Campamento de Elefantes Dubare, un proyecto manejado por la empresa pública de ecoturismo del Gobierno de Karnataka, estado que alberga en torno a un cuarto de los paquidermos de la India.

El santuario ofrece a los turistas actividades como bañar y alimentar a "elefantes entrenados por naturalistas", según su página web.

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El ministro de Bosques, Ecología y Medio Ambiente de Karnataka, Eshwar Khandre, ordenó una investigación y pidió restringir las actividades que implican un contacto cercano entre turistas y elefantes, según reportó la agencia local PTI. EFE

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