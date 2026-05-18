Cultura lanza 'Cine Vecino' para municipios pequeños y rurales: "Acceder a la cultura no depende del código postal"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha presentado este lunes el programa 'Cine Vecino', propuesta que tiene como objetivo facilitar la exhibición de películas independientes en pequeños municipios del ámbito rural o zonas despobladas, sin coste para los espectadores.

"'Cine Vecino' nace con la idea de que el acceso a la cultura no puede depender del código postal de ningún ciudadano. No puede ser que en nuestro país haya miles de personas que por vivir en un pequeño municipio o zona rural tengan enormes dificultades para acceder al cine. Queremos que vuelva a haber una pantalla encendida en pueblos donde hace demasiado tiempo se apagó el cine", ha asegurado Urtasun que ha presentado este programa en Madrid junto con la directora general de Derechos Culturales, Jazmín Beirak, el presidente de ADICINE, Miguel Morales, e Inés Calero, representante de Próxima Cine.

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'Cine Vecino', dotado de casi 750.000 euros, es una de las medidas del Plan de Derechos Culturales y está dirigido a ayuntamientos, asociaciones y agrupaciones situadas en municipios con menos de 10.000 habitantes que no cuenten con una sala de exhibición cinematográfica abierta al público en un radio de hasta 25 kilómetros.

Las entidades que soliciten su adhesión al programa y resulten beneficiarias tendrán acceso, mediante la plataforma digital pública PLATFO, a un catálogo de 100 películas al semestre, que podrán programar y proyectar libremente mientras estén adheridas al programa. Podrán resultar como beneficiarias hasta 200 entidades y el periodo de ejecución de las actividades es de 24 meses.

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"Ir a cine es mucho más que consumir una película, es compartir una experiencia colectiva, encontrarse con otros vecinos, generar conversación, comunidad y vida cultural. Y eso también debe existir en el mundo rural", ha reivindicado Urtasun, que también ha afirmado que 'Cine Vecino' apoya al cine independiente español y europeo, "acercándolo a nuevos públicos y espacios".

El ministro ha destacado que ir al cine es "mucho más que consumir una película" y ha defendido que se trata de una experiencia colectiva en la que se generan conversaciones y vida cultura. "Eso también debe existir en el mundo rural", ha reivindicado.

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El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante un mes desde su publicación en el BOE, este martes 19 de mayo. "España necesita que su política cultural mire a todo el país y que no se concentren las oportunidades culturales en los grandes núcleos de producción cultural", ha comentado Urtasun.

Por su parte, Jazmín Beirak ha señalado que esta iniciativa parte de una necesidad "constatada", ya que en muchos puntos del territorio nacional "ir al cine es algo muy difícil o prácticamente imposible". "En localidades pequeñas o en zonas rurales, donde no hay salas de exhibición, apenas hay opciones para ver películas de manera colectiva, y mucho menos de cine independiente", ha señalado.

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Beirak ha explicado que las entidades seleccionadas podrán acceder a 100 películas al semestre --largometrajes, cortometrajes, documentales o cine experimental--, de las que se ha tenido en cuenta el "equilibrio de género", es decir, que existan una importante presencia de películas dirigidas por mujeres, además de que cintas nominadas o premiadas en festivales nacionales o internacionales y películas cuyo estreno haya sido hace más de un año.

"En un contexto que está cada vez más marcado por consumos individualizados de la cultura y por una fragilización de los vínculos sociales, nos parece importante seguir definiendo el cine como un espacio de socialización y crear infraestructuras públicas que permitan experiencias culturales colectivas", ha remarcado Beirak.

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Durante el acto, tanto Beirak como Urtasun han tenido palabras de cariño y recuerdo para el director del ICAA Ignasi Camós, fallecido el pasado 23 de abril, quien también ha trabajado en esta iniciativa. "Es un pequeño homenaje para él", ha señalado Urtasun que, posteriormente, ha comentado que están trabajando para nombrar una persona "lo antes posible" que sustituya a Camós.