Un jardín de Carlos III que invita a descubrir la naturaleza centra la feria de Chelsea

Judith Mora

Londres, 18 may (EFE).- Un jardín diseñado con la colaboración del rey Carlos III y el exfutbolista David Beckham es una de las piezas centrales del RHS Chelsea Flower Show 2026, la cita de jardinería más prestigiosa del mundo, que desde hace 113 años muestra las últimas tendencias en paisajismo y horticultura.

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'El jardín curioso', realizado por la diseñadora Frances Tophill para la Fundación del Rey -que promueve tradición y sostenibilidad-, combina flores multicolores y vegetales junto a una cabaña con enseres de cultivo y un caballete, en referencia a la afición del monarca por la acuarela.

El proyecto, presentado a la prensa este lunes, incluye siete bancales elevados, un guiño simbólico a Beckham y al dorsal número 7 que marcó su carrera en el Manchester United y la selección inglesa, en los que predomina la espuela de caballero, la flor preferida del soberano.

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El terreno, que prioriza materiales naturales, también contiene una colmena como las que el deportista y embajador de la Fundación cuida en su finca campestre en el suroeste de Inglaterra.

Aunque la pieza, que el propio rey visitará más tarde, suscitó una gran atención de medios y visitantes, entre ellos celebridades como Timothy Spall y Judi Dench, su estilo dividió opiniones.

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Richard Barnard, antiguo miembro del jurado de la feria londinense, que entrega medallas a las mejores creaciones, dijo a EFE que "el espacio está demasiado atiborrado".

"La idea era mezclar muchas cosas para despertar la curiosidad del público, pero creo que no fluye", concluyó.

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El jardín incorpora un pequeño gnomo de cerámica, como los que, según se dice, Carlos III esconde en los parterres de su mansión de Highgrove (suroeste inglés).

Rompiendo una de sus normas más conocidas y por primera vez desde su centenario en 2013, el Chelsea Flower Show permite en esta edición la presencia de esas estatuillas, a fin de subastar varias decoradas por famosos para fines benéficos.

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Mostrando su gnomo con guitarra estaba hoy Brian May, músico del grupo Queen, que confesó que él mismo tiene alguno en su jardín.

"Me parece un esnobismo prohibirlos, que cada uno haga lo que quiera", declaró, riendo, a la prensa.

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Otras figuras públicas que personalizaron esos personajes fueron las actrices Cate Blanchett y Helen Mirren o la cocinera televisiva Mary Berry.

Otro punto de interés en la feria ubicada en el barrio de Chelsea es un jardín patrocinado por Tate Britain, que después se trasladará a la entrada de este museo situado asimismo al oeste de Londres.

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Diseñado por Tom Stuart-Smith, el espacio, que integra una escultura de Barbara Hepworth, "aspira a resaltar la biodiversidad con siete especies de plantas, incorporando además materiales reciclados como las baldosas y los bancos", explicó a EFE Oliver Nesbit, director del proyecto en la Tate.

"Combina plantas mediterráneas y asiáticas, resistentes a los cambios del clima. La intención es crear un espacio acogedor que invite a la gente a pasar un buen rato en el museo", añadió.

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Junto a los refinados jardines a concurso, hay este año un elemento inesperado: el 'Invernadero de Afrodita', auspiciado por la empresa de productos eróticos Lovehoney.

El espacio, diseñado por James Whiting, explora la relación entre plantas, deseo y estética del placer, con flores rojas, vegetación frondosa, neones y una 'afrodita' de carne y hueso.

Como cita estelar del calendario social británico, el Chelsea Flower Show, abierto hasta el próximo sábado, reunió en su inauguración a personalidades como el cantante Will Young, la ex Spice Girl Gerri Haliwell y el artista Grayson Perry.

Al término de la jornada, lo visitarán en privado los reyes Carlos III y Camila y otros miembros de la familia real británica, amantes de la jardinería y de este evento, al que solía acudir siempre la difunta reina Isabel II. EFE

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