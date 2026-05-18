Tusk reivindica alianza de respeto mutuo con EE.UU pero "nunca de rodillas"

Cracovia (Polonia), 18 may (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha defendido este lunes una alianza con Estados Unidos basada en el "respeto y la previsibilidad", y subrayó que Polonia "siempre esperará recibir de sus socios lo mismo que ella ofrece" "nunca de rodillas y siempre con la frente en alto", en referencia a la suspensión del traslado de 4.000 tropas estadounidenses.

En una rueda de prensa posterior a la firma del contrato para un centro de servicio de tanques Abrams en Dęblin (Este), Tusk afirmó hoy que no existe "ninguna alternativa a la cooperación con Estados Unidos" y recordó que Washington no encontrará un "aliado más leal" en ningún otro lugar.

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El jefe del Gobierno polaco insistió en que la seguridad transatlántica depende de una "confianza mutua que debe prevalecer incluso ante las turbulencias" o cambios de estrategia actuales.

Estas declaraciones se producen poco después de saberse que Washington suspendió el traslado de 4.000 efectivos militares a bases polacas, en una decisión que Varsovia reconoció como de carácter logístico.

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Por su parte, el ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, recalcó en la misma rueda de prensa que cualquier reorganización militar de Washington en el continente "no puede perjudicar al mayor aliado de EE. UU. en Europa: Polonia".

Kosiniak-Kamysz destacó que Polonia invierte "unos 15.000 dólares anuales por cada soldado estadounidense" en su territorio y que el volumen de compras de armamento a Washington supera los 50.000 millones de dólares, lo que exige un "diálogo franco" y "sin sorpresas".

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En declaraciones anteriores a la emisora de radio Tok FM, el viceministro de Defensa, Paweł Zalewski, calificó la suspensión de la rotación de 4.000 soldados como un "contratiempo" que el Gobierno "investigará esta semana".

Zalewski expresó su sorpresa por la forma "abrupta y precipitada" en la que el Pentágono "manejó el asunto", y se quejó de la "falta de transparencia que antes era habitual" entre ambos aliados.

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Según el viceministro, "para aclarar la situación", tendrán lugar "encuentros inmediatos" y el jefe del Estado Mayor, Wiesław Kukuła, se reunirá el martes en la capital polaca con el general Alexus Grynkewich, y el ministro Kosiniak-Kamysz mantendrá una reunión el miércoles con el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Además, el propio Zalewski viajará a Washington esta semana "para obtener respuestas directas". EFE

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