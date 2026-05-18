Rusia cuenta con "grandes expectativas" de cara a la visita de este martes de Putin a China

Las autoridades de Rusia han informado este lunes de que cuentan con "grandes expectativas" ante la inminente visita de este martes del presidente ruso, Vladimir Putin, a China, donde tiene previsto reunirse con su homólogo Xi Jinping, en un viaje que llega tan solo días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, viajara también al gigante asiático.

Así lo ha indicado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, que ha confirmado que Putin viajará hasta Pekín, la capital china, y permanecerá en el país hasta el miércoles, 20 de mayo, por invitación del propio Xi. "Tenemos las más altas expectativas", ha reafirmado, según informaciones de la agencia de noticias TASS.

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En este sentido, ha aclarado que la delegación que acompañará a Putin durante su visita estará compuesta por "vice primeros ministros, ministros y directivos de empresas estatales y privadas" que operan en ese país asiático.

Además, ha señalado que tanto Moscú como Pekín consideran sus lazos bilaterales como "relaciones de asociación estratégica privilegiada y especial", al tiempo que ha destacado que ambos países comparten una "cooperación amplia" y "multifacética". "Examinarán todos los asuntos de su agenda económica bilateral", ha asegurado.

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Peskov ha hecho hincapié en que esta cooperación "va más allá del comercio y la economía, y que se extiende a todos los ámbitos posibles como la educación, la medicina y la cultura".

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, ha aclarado que ambos países buscan una mejora de sus lazos para aportar "una mayor estabilidad y energía al mundo".

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Guo ha subrayado así que las relaciones entre Pekín y Moscú han mostrado en los últimos años "un desarrollo saludable, estable y profundo", al tiempo que han dejado "beneficios significativos para ambos países y sus ciudadanos".