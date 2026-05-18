Dos muertos y dos heridos tras ataque de dron ucraniano en región rusa de Bélgorod

Moscú, 18 may (EFE).- Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas hoy tras el ataque de un dron ucraniano en la región fronteriza rusa de Bélgorod, según informaron las autoridades locales.

"Durante un ataque terrorista del Ejército ucraniano murieron dos hombres, dos resultaron heridos", indicó el Gobierno local en Telegram.

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Según las autoridades, los dos hombres murieron en la localidad de Borísovka del distrito Borísovski tras la detonación de un dron enemigo antes de que llegara la ambulancia.

Además, en el hospital central local los médicos tratan de salvar la vida a un hombre que resultó gravemente herido en el vientre, además de heridas múltiples en las extremidades.

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Otra víctima, con múltiples heridas de metralla en diversas partes del cuerpo, es trasladada en estado grave al hospital clínico de la región de Bélgorod, señalaron.

"En el lugar del ataque fueron dañados varios automóviles. Todos los servicios de Emergencias operan in situ", concluyeron.

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La región fronteriza rusa de Bélgorod es uno de los territorios rusos más afectados por la guerra al ser un blanco permanente de ataques de drones de corto alcance y la artillería ucraniana.

El número de los fallecidos en la región de Bélgorod desde el inicio de 2026 se acerca a las 80 personas. EFE

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