Presidencia israelí felicita a Noam Bettan por "llevar el nombre de Israel" a Eurovisión

Jerusalén, 18 may (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, recibió este lunes en su residencia oficial de Jerusalén al representante del país en Eurovisión, el francoisraelí Noam Bettan, al que felicitó por "llevar el nombre" del país a casi todo el mundo.

"El pueblo de Israel te ama mucho y, cuando terminaste tu actuación en Eurovisión con un 'am Israel jai' ("el pueblo de Israel vive", en español), conmoviste todos nuestros corazones", dijo Herzog a Bettan, que en la madrugada del domingo consiguió el segundo puesto en el festival de música europeo con su canción 'Michelle'.

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"Trajiste gran alegría y orgullo al pueblo de Israel, y te enfrentaste con valentía a las olas de odio y hostilidad. Trajiste el nombre de Israel a casi todos los hogares del mundo, y te felicito por eso", añadió Herzog, según un comunicado de la Presidencia.

Acompañado de una delegación de Kan, la radiotelevisión pública de Israel, Bettan afirmó haber sentido "el abrazo del pueblo de Israel en cada momento", el cual le dio una "fuerza tremenda para subir al escenario y darlo todo".

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El intérprete israelí quedó a un puesto de la victoria con 343 puntos, de los cuales 220 fueron otorgados por el televoto, en una edición marcada por la presunta intromisión del Estado israelí en los procesos de votación a distancia del certamen.

En una investigación publicada la semana pasada, el New York Times reveló cómo el Gobierno de Benjamín Netanyahu gastó más de un millón de dólares en publicidad para impulsar a sus cantantes en 2024 y 2025, incluyendo campañas para que los telespectadores votaran hasta 20 veces a favor de Israel.

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Este año, sin embargo, la Unión Europea de Radiodifusión (EBU), organizadora de Eurovisión, aprobó una medida que limitaba los votos por dispositivo a un máximo de diez.

La participación ininterrumpida de Israel en el certamen europeo de música a pesar de una guerra que ha matado a más de 72.700 palestinos en Gaza desde octubre de 2023 motivó por primera vez este año la ausencia, a modo de boicot, de España, Eslovenia, Irlanda, Islandia y Países Bajos. EFE

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