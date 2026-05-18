Podemos rechaza la sentencia del Supremo que obliga a los interinos a superar una oposición para ser fijos

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha expresado este lunes el rechazo de su formación a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que obliga a los interinos a superar una posición para conseguir una plaza fija.

En concreto, el Alto Tribunal sentenció que al margen de los contratos temporales que hubiesen encadenado los interinos, sólo deben adquirir la condición de fijos aquellos que previamente hubieran superado una prueba selectiva.

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Pablo Fernández ha expresado su rechazo a dicha sentencia porque, a su juicio, no está alineada con lo que fijó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto, que sentenció que España no estaba sancionando adecuadamente la temporalidad abusiva en la administración pública.

En este sentido, Fernández entiende que se deben hacer fjios a "todos y todas" las personas interinas que vengan encadenando contratos temporales, pues asegura que "todos ellos han superado los procesos selectivos correspondientes" para ocupar sus respectivos empleos.

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El dirigente de Podemos ha expresado además su "apoyo total y pleno al personal temporal público en situación de abuso de la temporalidad y en su justa lucha por la fijeza".