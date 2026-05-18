Murtra, Galán y Maceiras asisten en Suecia al pleno de la mesa redonda europea por la industria

Cerca de 50 líderes de grandes empresas europeas se han reunido en Gotemburgo (Suecia) con motivo del pleno anual de primavera de la European Round Table for Industry (ERT), en el que se han abordado cuestiones como la política de la Unión Europea (UE) y la evolución del contexto geopolítico global.

El encuentro, organizado por el consejero delegado de Volvo Group, Martin Lundstedt, y presidido por el presidente de ERT, Jean-François van Boxmeer, congregó a primeros ejecutivos y presidentes de compañías de diversos sectores.

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Entre los directivos españoles presentes cabe citar al presidente de Telefónica, Marc Murtra; el presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán, y el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, entre otros.

A lo largo de varias sesiones temáticas, celebradas entre el domingo y el lunes, el foro ha contado con la participación de destacados ponentes, entre ellos el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, y el primer ministro de India, Narendra Modi, en presencia de la princesa heredera Victoria de Suecia. Asimismo, los asistentes mantuvieron un intercambio de opiniones con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

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CUATRO EJES CLAVE

El pleno ha abordado cuatro ejes clave centrados en la competitividad europea. En materia de innovación, se ha destacado la capacidad de Europa para escalar proyectos en ámbitos como la inteligencia artificial, la transición energética y la defensa, con la participación de representantes de Mistral AI, Cellcentric y Nordic Air Defence.

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En el ámbito comercial, el discurso del primer ministro de India, Narendra Modi, junto con el intercambio de opiniones con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, situaron las relaciones comerciales en el centro del debate. Se analizaron los cambios geopolíticos, el papel de las potencias medias y la necesidad de alinear la agenda comercial bilateral de la UE con su estrategia industrial.

Respecto a la agenda de competitividad de la UE, se produjo un intercambio de opiniones con Von der Leyen sobre iniciativas clave como la hoja de ruta One Europe, One Market, los paquetes de simplificación, el fondo de competitividad y la Industrial Accelerator Act.

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Por último, se abordó el impacto del shock energético en la industria europea, con la participación de líderes de empresas tanto intensivas en energía como productoras, analizando sus implicaciones para la transición verde.

El European Round Table for Industry (ERT), que agrupa a 60 presidentes y consejeros delegados de grandes compañías industriales y tecnológicas europeas, ha subrayado la necesidad de reforzar la confianza en Europa como destino de inversión y reiteró su compromiso con el diálogo institucional de alto nivel para impulsar una estrategia industrial competitiva.

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