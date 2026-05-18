Muere un comandante de Yihad Islámica y su hija en un ataque israelí contra el noreste de Líbano

El comandante de Yihad Islámica Wael Abdel Halim y su hija de 17 años, Rama, han fallecido este domingo por cuenta de un ataque con un misil atribuido al Ejército de Israel contra la localidad de Baalbek, en el noreste de Líbano.

Concretamente, el impacto del misil ha sido registrado en la medianoche de este domingo, según ha informado la agencia oficial de noticias libanesa NNA, precisando que el ataque se produjo contra un piso habitado por una familia palestina residente en las afueras de Baalbek y agregando que a causa de él han muerto el referido comandante y su hija.

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Por el momento, los equipos de rescate y ambulancias continúan trabajando en la zona en aras de retirar los escombros derivados del ataque, así como para buscar supervivientes.

El lanzamiento de este misil israelí contra territorio libanés se produce en plena reanudación de los combates, en el sur de Líbano, entre el Ejército de Israel y el partido-milicia chií libanés Hezbolá, pese al recientemente prorrogado alto el fuego, en vigor desde el 16 de abril, aunque sistemáticamente violado por ambos.

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