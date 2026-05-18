Ministros de Exteriores alemán y turco reivindican esfuerzos de diplomacia ante conflictos

Berlín, 18 may (EFE).- Los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania y Turquía, Johann Wadephul y Hakan Fidan, reivindicaron este lunes los esfuerzos diplomáticos internacionales para contribuir a la resolución de conflictos como la guerra de Rusia contra Ucrania, la campaña de Estados Unidos e Israel contra Irán o la situación en Gaza.

"Tenemos la responsabilidad de acompañar estas conversaciones de forma constructiva y eso es lo que hacemos", dijo Wadephul en una rueda de prensa junto a su homólogo de Turquía, país que ha sido intermediario en negociaciones entre Rusia y Ucrania además de haber participado en conversaciones para un alto el fuego en Gaza.

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"Quizá sea una idea ingenua, pero los países fuertes deben unirse. Deben encontrar un camino común y si logramos ponerlo en práctica, por supuesto, de la manera adecuada, la paz también será posible", afirmó Fidan, que aludió también a las negociaciones entre Irán y EE.UU.

"No hay ninguna razón por la que eso no sea posible. La posibilidad existe y en eso creemos", afirmó.

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Además, Fidan apuntó que Turquía es parte de una región del mundo en la que Ankara siempre apuesta por la estabilidad, al igual que la Unión Europea (UE).

"Insistimos una y otra vez en lo importante que es restablecer la estabilidad. También en esta región", señaló el jefe de la diplomacia turca, quien planteó que Turquía está "en contra de las guerras" y "a favor del diálogo".

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"Nuestra primera reacción fue que se detuviera esta guerra; ante la situación en Gaza, en Palestina, en Irán, en Ucrania, pero también en otros conflictos, siempre mantenemos la misma postura: estamos en contra de las guerras", agregó Fidan.

Wadephul y Fidan se reunieron en Berlín en una cita en la que ambos abordaron, además, cuestiones bilaterales, pues sus países mantienen desde hace doce años un diálogo estratégico, un formato producto de las densas relaciones que mantienen Alemania y Turquía.

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Diferentes opiniones sobre la flotilla

Pese a la sintonía que ambos ministros demostraron al destacar el papel de la diplomacia para frenar los conflictos, Fidan y Wadephul mostraron diferentes pareceres a la hora de valorar la situación de la flotilla rumbo a Gaza interceptada el lunes en aguas internacionales por las autoridades israelíes.

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"El año pasado volvió a ocurrir. Hubo ataques, por así decirlo, contra la primera flota de ayuda a Gaza, y creo que se atacaron 25 embarcaciones o se produjeron intervenciones, y también se vulneró la libertad de navegación", señaló Fidan.

"La vida de estas personas, que se encuentran en esos barcos, es, por supuesto, muy importante, y nuestros ciudadanos deben, naturalmente, poder regresar a salvo" señaló el ministro turco.

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Wadephul, por su parte, destacó que tanto él como su homólogo están de acuerdo en la importancia de asistir a la población gazatí por vía terrestre y desaconsejó iniciativas como la de las flotillas que ponen rumbo a Gaza por ser demasiado arriesgadas.

"Desaconsejamos acciones como la Flotilla de Gaza porque son peligrosas para los participantes y porque, hasta ahora, ni uno solo de esos barcos ha llegado realmente a la Franja de Gaza y ha podido entregar ayuda humanitaria. Desde nuestro punto de vista, estos riesgos son demasiado grandes", apuntó el ministro alemán.

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Al menos seis españoles viajan en los barcos de la flotilla rumbo a Gaza que han sido interceptados por el Ejercito israelí en aguas internacionales.

Los barcos asaltados forman parte de una gran flota integrada por tres grupos: la Global Sumud Flotilla, la Freedom Flotilla Coalition y la Mavi Marmara Freedom and Solidarity Association. EFE

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(foto)(vídeo)