Más de cien jóvenes de América Latina debaten en Brasilia sobre los Gobiernos del futuro

Brasilia, 18 may (EFE).- El foro 'Gobiernos del futuro: Expectativas de la Juventud' abrirá sus puertas este martes en Brasilia como un espacio de diálogo a los jóvenes latinoamericanos para debatir sobre el estado actual de la democracia y los desafíos de la gobernanza del mañana.

El encuentro, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el apoyo de la Agencia EFE, reunirá durante dos días a un centenar de jóvenes de toda la región, en un intento por mitigar el creciente desencanto político entre las nuevas generaciones.

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Surge en un contexto crítico, a puertas de comicios fundamentales para definir el mapa político regional, como los de Brasil, Colombia y Perú, en los que el desinterés juvenil y su ausentismo en las urnas son los grandes protagonistas.

En el caso del gigante sudamericano, en las elecciones presidenciales de 2022 se vivió una movilización histórica con más de dos millones de adolescentes registrados para votar, pero el panorama para este año muestra una caída superior al 20 % respecto a aquel pico.

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Este retroceso no es una casualidad estadística, sino un síntoma de una falla estructural en la preparación de los jóvenes para la vida democrática, entre otros factores.

Según el último Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana de 2022 (ICCS 2022), solo el 27 % de los estudiantes brasileños de octavo grado alcanzó el nivel mínimo de competencia en conocimientos cívicos, un porcentaje considerablemente menor frente al promedio del 59 % de los otros 21 países participantes en la investigación.

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En este sentido, el director de la ONG Politize!, Gabriel Marmentini, describió este escenario como una crisis de "autoeficacia" en la que el joven se convence de que su voz carece de relevancia y sus acciones no tienen poder transformador en las decisiones públicas.

Lo que conlleva el riesgo de que el joven acabe sujeto a políticas públicas "prefabricadas" por actores que desconocen su realidad cotidiana y amenaza con consolidar un ciclo de escepticismo crónico hacia el Estado que acaban heredando a sus propios hijos.

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De hecho, ante el vacío pedagógico en las escuelas, el hogar se ha convertido en el espacio determinante para la formación política, aunque no siempre con resultados positivos.

La coordinadora de Movilización y Campañas de la organización Pacto pela Democracia, Helena Salvador, advierte que "la confianza en el acto de ir a votar" se aprende "en casa con la familia", y no "en la escuela o mediante una publicidad".

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Datos de la encuesta Quaest revelan que el 43 % de la población brasileña afirma no confiar en las urnas electrónicas, el sistema de votación del país, que acabó de alcanzar su tercera década.

Y el mayor segmento de desconfianza no proviene de los jóvenes ni de los ancianos, sino de la franja etaria entre los 35 y 50 años, quienes representan a los padres y tutores de la generación que hoy debería estar ingresando al electorado.

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El foro en Brasilia contará con la participación de unos 130 jóvenes seleccionados de entre más de 400 interesados de toda América Latina.

El núcleo del encuentro serán los laboratorios de políticas públicas, en los que los participantes debatirán temas críticos que derivarán en una declaración consensuada con sus principales demandas.

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El programa contará con un panel de expertos en gobernanza de organismos internacionales y del sistema judicial, así como legisladores federales, autoridades nacionales, académicos y analistas políticos, quienes mantendrán un diálogo directo con los jóvenes participantes.

Además, el encuentro, que se celebrará los días 19 y 20 de mayo en la Biblioteca Nacional, contará con transmisión abierta en español para fomentar la participación remota. EFE

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