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La energética italiana Enel compra siete plantas fotovoltaicas en Estados Unidos por 120,2 millones de euros

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La energética italiana Enel ha anunciado este lunes que su filial en Estados Unidos ha cerrado la compra por 140 millones de dólares (120,2 millones de euros) de siete plantas solares fotovoltaicas con una potencia instalada de 270 MW.

Según se desprende de la nota de prensa publicada, dos instalaciones se ubican en Virginia por 120 MW, una de 90MW está en Carolina del Norte y otras cuatro se ubican en Carolina del Sur con "alrededor de 50 MW". No se ha revelado el nombre de la parte vendedora.

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Enel ha informado de que la adquisición se cerrará a finales de este año tras cumplirse con los requisitos habituales en este tipo de compraventas. La transacción se financiará con 'cash flow' procedente de sus operaciones en curso.

La multinacional registrará un impacto aproximado en su deuda financiera neta de 180 millones de dólares (154,5 millones de euros), así como un aumento de unos 20 millones de dólares (17,2 millones de euros) en el resultado bruto de explotación (Ebitda) consolidado.

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