La distensión en Oriente Medio sitúa a París al borde de los 8.000 puntos (+0,44 %)

París, 18 may (EFE).- Los rumores del levantamiento de sanciones parciales al petroleo iraní impulsaron a la Bolsa de París, que a media jornada abandonó los números rojos para acabar con una subida del 0,44 % de su selectivo CAC-40, colocándose al borde de los 8.000 puntos.

El indicador de referencia había comenzado frío, pero la distensión en Oriente Medio le orientó a las ganancias, para acabar en los 7.987,49 puntos.

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Los inversores intercambiaron acciones por valor de algo más de 4.100 millones de euros.

La jornada estuvo marcada por la fuerte subida del grupo publicitario Publicis, de un 6,02 %, tras haber anunciado la compra de la estadounidense LiveRamp y haber confirmado sus objetivos para 2026 y mejorado los de los dos años siguientes.

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Le siguieron de lejos la aseguradora Axa (+2,25 %) y la distribuidora Carrefour (+2,17 %).

En el otro extremo se situó el fabricante de material electrónico Legrand, que cayó un 2,07 %, mientras que el constructor automovilístico Stellantis se dejó un 1,39 %. EFE

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