La embajada de EE.UU. en Uganda suspende sus servicios de visados tras la alerta por ébola

Nairobi, 18 may (EFE).- La embajada de Estados Unidos en Uganda suspendió a partir de este lunes y de forma temporal todos sus servicios de emisión de visados debido al brote de la enfermedad causada por el virus del Ébola que afecta al país.

"Esta suspensión incluye las solicitudes de visados ​​de inmigrantes, así como los visados ​de no inmigrante para turistas, viajeros de negocios, estudiantes, visitantes de intercambio y todas las demás categorías de no inmigrantes", indicó la representación diplomática estadounidense en Uganda.

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La embajada precisó que no se permitirá programar nuevas citas mientras dure la suspensión y aclaró que la medida no afecta a los visados que ya se encuentran vigentes.

"El Departamento de Estado está comprometido a garantizar que su proceso de visados mantenga los estándares más altos para la salud pública y la seguridad de los Estados Unidos", justificó la embajada en la nota oficial enviada a los solicitantes afectados.

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La embajada también informó de que las tarifas de solicitud de visado de no inmigrante mantendrán su validez durante 365 días a partir de la fecha de pago, por lo que las citas afectadas serán reprogramadas sin costes adicionales una vez que se levante la restricción y se reanuden las operaciones rutinarias.

El brote de ébola detectado en la provincia de Ituri en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC) ha causado al menos 88 muertos, incluido el caso importado de un congoleño que falleció el 14 de mayo en un hospital de la capital de Uganda, Kampala.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este domingo el brote de la RDC como "emergencia de salud pública de importancia internacional", lo que ha hecho que varios países africanos refuercen los controles sanitarios y cierren sus fronteras, como en el caso de Ruanda.

Como medida de precaución, el Gobierno de Uganda anunció que por temor al brote de ébola ha pospuesto la celebración del Día de los Mártires, un evento religioso que cada 3 de junio congrega a multitudes de peregrinos ugandeses y de países vecinos.

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El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

Según la OMS, el virus presenta una tasa de mortalidad media de entre el 25 % y el 90 %. EFE

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