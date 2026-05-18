La baronesa Thyssen rompe su silencio con un contundente comunicado ante las especulaciones sobre su estado

Continúa la preocupación por la baronesa Thyssen tras su ingreso de urgencia en la clínica Tecknon de Barcelona a finales de abril a causa de una fuerte neumonía. Después de que su entorno revelase a la revista ¡Hola! que habían sido momentos complicados pero que todo había quedado en un gran susto y la coleccionista de arte se encontraba mucho mejor recuperándose favorablemente en su residencia 'Más mañanas' en Sant Feliu de Guíxols con el apoyo de su familia, este fin de semana han vuelto a activarse las alarmas sobre su estado después de que su hijo Borja Thyssen -en compañía de su mujer Blanca Cuesta y de sus cinco hijos- se trasladase de Madrid a la Costa Brava debido a un supuesto empeoramiento en la salud de su madre.

Algo que la propia Tita Cervera ha negado personalmente a ¡Hola! este domingo con un escueto pero rotundo comunicado en el que ha querido dejar claro que aunque continúa "con la recuperación de la neumonía", está en su casa y "ni recaídas ni estado grave".

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Y aunque también ha aclarado que no hay un médico permanentemente con ella, lo cierto es que debido a su edad (83 años) y a pesar de que no ha habido ningún empeoramiento en su estado sino que la evolución está siendo de lo más positiva, sí estaría controlada por sus doctores de confianza y arropada en todo momento tanto por sus mellizas Carmen y Sabina, como por Borja, que no ha dudado en aparcar sus compromisos para viajar a Girona con Blanca y sus hijos Sacha (18), Eric (15), Enzo (13), Kala (11) e India (5), demostrando que son una auténtica piña en torno a la baronesa en estos momentos delicados que afortunadamente empiezan a dejar atrás.