Ucrania abre proceso de consultas con Hungría para resolver cuestión de la minoría magiar

Kiev, 18 may (EFE).- El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, mantuvo este fin de semana una conversación telefónica con su homóloga húngara, Anita Orbán, en la que ambos dirigentes acordaron iniciar un proceso de consultas a nivel de expertos para resolver los desacuerdos entre las partes sobre la situación de la minoría húngara de la región ucraniana de Transcarpatia.

“Hemos acordado mantener una ronda de consultas entre Hungría y Ucrania a nivel de expertos esta misma semana para encontrar soluciones prácticas y sólidas para la minoría húngara en la región de Transcarpatia, lo que beneficiará a ambos países y a nuestras relaciones bilaterales”, indicó hoy Sibiga sobre la conversación con la nueva titular de Exteriores de Budapest.

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Anita Orbán dijo por su parte que las consultas comenzarán el martes y constituyen “un fundamento importante para un compromiso rápido y con garantías” en materia de derechos de minorías.

La supuesta falta de derechos de la minoría húngara de Ucrania fue uno de los motivos invocados por el anterior Gobierno húngaro, presidido por el exprimer ministro Víktor Orbán, para vetar iniciativas de apoyo a Kiev a nivel europeo y oponerse a que se avance en la integración de Ucrania en la UE.

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Kiev y Budapest han iniciado una nueva etapa de relaciones con la salida del poder de Orbán y la investidura de un nuevo Gobierno liderado por el primer ministro húngaro, Péter Magyar, que no ha retirado las demandas de su antecesor sobre la protección de los derechos de los magiares de Ucrania pero está mostrando una actitud mucho más abierta hacia la administración ucraniana.

Sibiga ha agradecido a Anita Orbán que el Gobierno húngaro haya condenado los últimos ataques rusos contra Ucrania, algo que no hacía el anterior Ejecutivo de Budapest, y ha reafirmado que “Ucrania está lista para abrir un nuevo capítulo” de relaciones beneficiosas para ambas partes a la mayor brevedad posible. EFE

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