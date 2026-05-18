Exjefe de gabinete de Zelenski sale de prisión tras conseguir reunir dinero de la fianza

Kiev, 18 may (EFE).- El exjefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski, Andrí Yermak, ha salido este lunes de prisión en libertad condicional tras pagar la fianza de 140 millones de grivnas (más de 2,7 millones de euros al cambio actual) establecida por la justicia, según informan el Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania y el medio de Kiev Ukrainska Pravda.

El exnúmero dos del presidente había ingresado en prisión el 14 de mayo y pasó el fin de semana en prisión al no poder reunir el dinero de la fianza que había fijado el tribunal para liberarle, según reconoció el propio Yermak.

PUBLICIDAD

Según publicó Ukrainska Pravda, el exfutbolista ucraniano Serguí Rebrov, que es amigo de Yermak y hasta el mes pasado entrenaba a la selección nacional de Ucrania, ha aportado 30 millones de grivnas (unos 580.000 euros) para la fianza.

Yermak fue imputado este mes por supuesto lavado de dinero obtenido por medios fraudulentos. Parte de estos fondos provendrían de una trama de corrupción presuntamente liderada por un exsocio empresarial de Zelenski que habría cobrado sobornos de contratistas privados de la empresa pública de energía atómica.

PUBLICIDAD

El escándalo precipitó la caída de Yermak en noviembre del año pasado, cuando se vio obligado a dejar el cargo junto a dos ministros relacionados con el caso de los sobornos. La cercanía al presidente de las principales figuras implicadas ha provocado especulaciones en Ucrania sobre la posible participación de Zelenski en los hechos.

Yermak era hasta su dimisión el hombre de mayor confianza de Zelenski y el operador político con mayor poder en Ucrania después del presidente. EFE

PUBLICIDAD