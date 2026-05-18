El Clínico San Carlos comparte sus mejores prácticas en oncología ginecológica con especialistas brasileños

El Hospital Clínico San Carlos ha recibido la visita de una delegación de diez médicos brasileños con el objetivo de conocer de primera mano las mejores prácticas clínicas en Oncología Ginecológica, con especial atención a los protocolos de tratamiento, los flujos asistenciales y la gestión de casos complejos.

La delegación, compuesta por oncólogos, ginecólogos y cirujanos procedentes de hospitales públicos y privados de São Paulo, Brasilia y Curitiba, así como integrantes de grupos y comisiones de referencia como el Grupo de Tumores Ginecológicos EVA, la Comissão Nacional Especializada de Ginecología Oncológica da FEBRASGO o el Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

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Una visita en la que tuvieron la oportunidad de conocer en profundidad el recorrido asistencial completo de pacientes con patologías oncológico-ginecológicas desde el diagnóstico hasta el tratamiento y seguimiento, destacando la trazabilidad y la continuidad asistencial a través de distintos servicios y profesionales.

Así, tras la bienvenida al hospital madrileño por parte de su gerente, César Gómez, y parte del equipo directivo, la comitiva de especialistas brasileños emprendió el itinerario formativo específico diseñado por los facultativos del hospital, hasta el momento único centro público de la región incluido en su itinerario de centros sanitarios españoles de referencia.

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Durante la jornada, asistieron a una sesión del Comité de Tumores, donde pudieron observar el abordaje multidisciplinar en la toma de decisiones clínicas y conocieron en detalle los procesos del Servicio de Anatomía Patológica.

También mostraron interés en el programa de cirugía robótica del Hospital Clínico San Carlos, asistiendo a una intervención quirúrgica robotizada y profundizaron en la organización y funcionamiento del Servicio de Oncología Médica, incluyendo su división más innovadora dedicada a terapias avanzadas y ensayos clínicos.

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El Hospital Clínico San Carlos se encuentra actualmente en un avanzado proceso de acreditación como Centro Integral de Cáncer por la Organización de Institutos Europeos del Cáncer (OECI), lo que lo situará en la élite de los centros europeos dedicados al tratamiento integral de esta enfermedad, consolidando su compromiso con la excelencia asistencial, docente e investigadora.