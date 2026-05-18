Sinner incrementa su ventaja sobre Alcaraz

Madrid, 18 may (EFE).- El italiano Jannik Sinner incrementó hasta los 3.740 puntos su ventaja sobre el español Carlos Alcaraz tras imponerse en el Masters 1.000 de Roma, mientras que el ruso Daniil Medvedev, semifinalista, se sitúa séptimo al superar al estadounidense Taylor Fritz y al australiano Alex de Miñaur.

Sinner prolongó su espectacular racha en la capital italiana y acumula 14.700 puntos, por los 11.960 de Alcaraz, que volvió a ser baja por lesión, con los que perdió los mil obtenidos con su triunfo el pasado año.

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El alemán Alexander Zverev, que cayó en octavos de final, cierra el podio con 5.705 puntos. Se le acercan el serbio Novak Djokovic (4.710) y el canadiense Felix Auger-Aliassime (4.060) pese a su mala participación.

El noruego Casper Ruud, que no pudo en la final con Sinner, continúa con su ascenso meteórico. Progresa ocho posiciones y se instala decimoséptimo, justo tras el italiano Luciano Darderi, al que ganó en semifinales. EFE

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