El barrio londinense de Chelsea se llena de coloridas esculturas con flores y plantas

Londres, 18 may (EFE).- El mayor festival floral gratuito de Londres 'Chelsea en flor' se inauguró este lunes llenando de color las calles, tiendas, restaurantes y plazas del barrio de Chelsea con creaciones de temática cósmica y astrológica.

El centro neurálgico del festival inicia en la plaza de 'Sloane Square', con una constelación inspirada en los signos del zodiaco. Doce esculturas hechas de mimbre y piedra adornadas con flores recorren cada uno de los doce símbolos astrológicos.

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En la calle 'Pavilion Road' se encuentra un OVNI sobrevolando los visitantes. Los rayos de luz que expulsa este aparato están hechos de caléndulas amarillas y naranjas, claveles en tonos rosas y magentas y crisantemos pequeños.

Continuando con la temática espacial, se halla un paisaje lunar compuesto por un astronauta hecho de flores blancas, que camina hacia delante y deja la luna en un segundo plano.

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Al igual que la luna, también se encuentra una escultura del globo terráqueo con diversos animales y naturaleza rodeándolo. Esta obra rinde homenaje a David Attenborough, científico británico y uno de los divulgadores naturalistas más conocidos de la televisión en Reino Unido.

Los animales mitológicos también tienen su espacio en esta muestra floral con un dragón que escupe llamas, en este caso compuestas por aves del paraíso naranjas y pequeñas flores compactas como crisantemos o claveles para dar volumen al denso 'chorro de fuego'.

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Otra de las esculturas florales es la de un Pegaso (un caballo con alas) de color verde en la estructura del animal y con plumas decorativas con tonos rojo intenso y púrpura en sus alas.

Además de las grandes instalaciones florales, los diferentes comercios del barrio también se han sumado a este festival. Entre los escaparates destaca la joyería que ha representado las estatuas de los dioses Marte y Venus cuya ropa está hecha íntegramente de flores.

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Una óptica ha optado por representar una medusa mitológica con una cabeza cubierta por serpientes hechas de materiales naturales. Destacan los ojos de la cabeza que están cubiertos por unas gafas de sol promocionando el comercio en cuestión.