Detienen a un neozelandés por morder a un auxiliar de vuelo y obligar a desviar un avión

Sídney (Australia), 18 may (EFE).- Un pasajero neozelandés fue detenido en Tahití y vetado de por vida por la aerolínea australiana Qantas tras ser acusado de morder a un auxiliar de vuelo durante un trayecto entre Australia y Estados Unidos, informó este lunes la compañía.

El suceso ocurrió el pasado viernes a bordo del vuelo QF21, que cubría la ruta entre Melbourne, en el sur de Australia, y Dallas, en el sur de EE.UU.

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La aeronave despegó a las 14:30 hora local (4:30 GMT) y, siete horas después, tuvo que desviarse hacia Papeete, capital de Tahití, debido al comportamiento agresivo del pasajero.

Según un portavoz de Qantas, miembros de la tripulación y varios pasajeros colaboraron para contener al hombre después de que este supuestamente atacara y mordiera a un asistente de vuelo en plena travesía.

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La aerolínea aseguró que la seguridad y el bienestar de pasajeros y empleados es su "prioridad absoluta" y confirmó que el hombre tiene prohibido volver a viajar tanto con Qantas como con su filial de bajo coste Jetstar.

Tras aterrizar en Tahití, las autoridades locales detuvieron al pasajero, cuya identidad no fue revelada. El vuelo permaneció varias horas en tierra antes de retomar su ruta hacia Dallas y no se informó de heridos graves.

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Imágenes difundidas en redes sociales por el comediante australiano Mike Goldstein muestran a un hombre discutiendo acaloradamente con miembros de la tripulación, a quienes insultaba mientras le pedían que se trasladara a la parte trasera del avión.

En el vídeo, el pasajero aparece tambaleándose y hablando con dificultad mientras explicaba que quería "salir a fumar un cigarrillo". Las imágenes no muestran la presunta agresión.

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El Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda confirmó a medios neozelandeses que tenía constancia de la detención de un ciudadano neozelandés en Tahití el pasado 16 de mayo, aunque evitó ofrecer más detalles por motivos de privacidad. EFE

(vídeo)

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