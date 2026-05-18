Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 18 may (15.00 GMT)

Madrid, 18 may (EFE).-

París.- Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G7 posaron este lunes para la tradicional foto de familia durante la reunión que celebran en París.

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Bilbao (España).- El crucero Ambition, afectado por un brote de gastroenteritis causada por un norovirus, ha atracado a primera hora de este lunes en la terminal de cruceros de Getxo (Bizkaia), tras lo cual Sanidad Exterior ha autorizado el desembarque de los pasajeros asintomáticos.

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Tokio.- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, defendió este lunes el multilateralismo y las Naciones Unidas ante la "situación internacional inestable" que vive el mundo, al inicio de un encuentro con el secretario general de la ONU, António Guterres, en Tokio.

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Ginebra.- La ministra de Sanidad de España, Mónica García, dijo este lunes que cree que hay "un incentivo en algunos sindicatos médicos para mantener el conflicto, y evitar o atrasar que las mejoras que trae el Estatuto Marco" lleguen a los profesionales del sector.

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Pekín.- La vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, mantuvo un encuentro con la consejera de Estado china, Shen Yiqin.

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La Habana.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, subrayó este lunes que su país tiene "el derecho absoluto y legítimo a defenderse" después de informaciones que apuntan a que La Habana adquirió 300 drones militares de Rusia e Irán.

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Caracas.- Convocan a un acto en homenaje a Carmen Navas, quien falleció este domingo días después de que las autoridades venezolanas confirmaran la muerte de su hijo, el preso político Víctor Quero, ocurrida diez meses atrás bajo custodia del Estado y de la que no fue informada pese a sus reclamos de información sobre el paradero de este.

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Ciudad de Guatemala.- Miembros de la reconocida organización humanitaria Cristosal brindan este lunes en Ciudad de Guatemala una conferencia de prensa por el primer aniversario de la detención de la activista y abogada salvadoreña Ruth López, crítica del Gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

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Adazi (Letonia).- El campo de entrenamiento de Adazi, en Letonia, acogió este lunes el ejercicio "Iron Spear 202" de la OTAN, maniobras en las que participan tropas procedentes de Canadá, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, España, Suecia y el Reino Unido.

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Moscú.- El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, recibió este lunes en Moscú a su homólogo de Guinea Ecuatorial, Simeón Oyono Esono Angue, con quien mantuvo una reunión y una rueda de prensa conjunta.

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Bali (Indonesia).- Cae la rupia indonesia hasta un mínimo histórico frente al dólar estadounidense hasta situarse en 17.600 por dólar.

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Shanghái (China).- Los precios de las viviendas nuevas en China cayeron por trigésimo quinto mes consecutivo en abril, en el marco de la prolongada crisis inmobiliaria que vive el país asiático, aunque volvieron a moderar ligeramente su bajada en comparación con el mes anterior, al igual que los inmuebles de segunda mano.

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Tokio.- Un grupo de japoneses se manifestó este lunes en contra del ataque de Estados Unidos contra Irán y la continua presencia del Centro de Prensa de Akasaka, una instalación del ejército estadounidense donde aterrizan con frecuencia helicópteros militares en el centro de Tokio.

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Jerusalén.- El presidente de Israel, Isaac Herzog, recibió este lunes en su residencia oficial de Jerusalén al representante del país en Eurovisión, el francoisraelí Noam Bettan, al que felicitó por "llevar el nombre" del país a casi todo el mundo.

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Bangkok.- El Gobierno tailandés confirmó reducir el esquema de exención de visa de los 60 días actuales a 30 días para nacionales de 93 países

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Manila.- El Senado filipino se reunió hoy para conformar el que será el tribunal de destitución que se encargará de juzgar el caso contra la actual vicepresidenta del país, Sara Duterte.

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Madrid.- La Policía española detuvo a 34 personas por el uso de documentación colombiana fraudulenta para entrar en Europa que ciudadanos dominicanos compraban a redes criminales asentadas en Colombia por entre 5.000 y 10.000 euros (entre 5.800 y 11.600 dólares).

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Peshawar (Pakistán).- Pakistán ha lanzado a partir de este lunes una nueva campaña de vacunación contra la polio que tendrá una duración de una semana en 79 distritos de alto riesgo.

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Nueva Delhi.- El Departamento de Meteorología de la India ha emitido una alerta por ola de calor severa para gran parte del noroeste y centro del país.

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Nairobi.- Una huelga nacional del transporte afectó este lunes a Kenia tras el último aumento de los precios del combustible anunciado por la Autoridad Reguladora de Energía y Petróleo (EPRA).

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Kandahar (Afganistán).- El Departamento de Agricultura de Kandahar, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), comenzó este lunes una campaña de fumigación de ganado y prevención de parásitos para frenar la fiebre de Crimea-Congo.

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San Petersburgo (Rusia).- El Museo Estatal del Hermitage en San Petersburgo acoge desde este lunes y hasta el 27 de septiembre próximo la exposición 'Catalina I', que se exhibe en la Sala Nikolayevsky.

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Kolkata (India).- Decenas de visitantes recorrieron este lunes el Museo Indio de Kolkata con motivo del Día Internacional de los Museos, una jornada que se celebra cada 18 de mayo para destacar el papel de estos espacios en la preservación del patrimonio y el diálogo cultural.

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Toledo (España).- El Museo Sefardí de Toledo ha presentado la escultura 'Adam', de Martina Lasry, una pieza de bronce que representa la unión entre lo masculino y lo femenino y que se exhibe desde este lunes, coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, en el Patio Este del centro.

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Cannes (Francia).- El surcoreano Na Hong-Jin revolucionó este lunes el Festival de Cannes con 'Hope', un filme de acción y ciencia ficción lleno de humor y con unos alienígenas muy especiales: Michael Fassbender y Alicia Vikander, que ha sido recibido con muchas risas y aplausos, y del que el realizador ya prepara una secuela.

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Madrid.- Ismael Serrano se mete en la piel de Antonio Machado en el espectáculo 'Golpe a golpe, verso a verso', el célebre verso del poema 'Cantares' de Antonio Machado, que da título a la obra de la que el cantautor madrileño es protagonista, un montaje armado también a partir de las canciones de Joan Manuel Serrat.

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Bruselas.- Unos 1.200 trajes del Manneken Pis, cuidadosamente embalados en cajas, serán trasladados desde los depósitos del Museo de la Ciudad de Bruselas, conocido como 'Broodhuis', hasta las instalaciones del Museo de la Moda y el Encaje debido a las obras de renovación del antiguo recinto.

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Daca.- La próxima celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha obligado a varias fábricas en Bangladés a producir banderas y camisetas de equipos de fútbol que participarán en el torneo.

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Madrid.- Las calles de Madrid comienzan a engalanarse para recibir al Papa León XIV, quien visitará la capital durante su gira en España los días 6 al 9 de junio, con una misa en Cibeles como una de las citas centrales de su estancia.

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Madrid.- Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, abandonará el club al acabar esta temporada, tras 13 campañas y 27 títulos conquistados, y asegura irse “tranquilo y en paz” ya que ha “cumplido” la “palabra” que dio en su presentación de que dejaría “hasta el último aliento por hacer mejor” al club.

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Madrid.- Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, tuvo palabras de cariño hacia el capitán del equipo, Dani Carvajal, quien abandonará el club a final de la presente temporada tras finalizar su contrato y al que calificó de "una leyenda y un símbolo del club y su cantera".

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Madrid.- Antoine Griezmann, homenajeado este domingo por el Atlético de Madrid y su afición después de jugar ante el Girona su último partido como rojiblanco en el Metropolitano, declaró que le duele la cabeza de "llorar tanto".

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Barcelona (España).- La Liga y la Supercopa de España, los dos títulos conquistados por el Barça esta temporada, ya pueden verse desde hoy, lunes, en el Museu blaugrana, donde pasan a formar parte del recorrido dedicado a los éxitos del club.

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Barcelona (España).- El entrenador del Barcelona Hansi Flick ha renovado este lunes su contrato por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2028, con la opción de extender el vínculo hasta 2029, según ha anunciado la entidad azulgrana.

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alm/EFE

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