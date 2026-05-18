Acusan a Alex Saab de lavado de dinero en una corte de Miami tras su deportación

Miami (EE.UU.), 18 may (EFE).- El exministro venezolano y empresario colombiano, Alex Saab, señalado en EE.UU. como "testaferro" del depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro, se presentó este lunes en una corte federal de Miami, en la que enfrantará cargos de lavado de dinero, tras su deportación del sábado desde ese país.

Saab, de 54 años y quien ya había enfrentado cargos criminales en Estados Unidos, fue acusado este lunes por el Distrito Sur de Florida de cargos relacionados con lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, ocultar y disfrazar el origen de fondos.

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Vestido con un overol marrón, Saab, considerado un estrecho aliado de Maduro, ya había sido acusado previamente en Estados Unidos de haberse enriquecido ilícitamente mediante contratos gubernamentales y de actuar como presunto testaferro del líder chavista.

El sábado el Gobierno de Venezuela, a cargo de Delcy Rodríguez, informó de la deportación de Saab por "la comisión de diversos delitos en Estados Unidos. EFE

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