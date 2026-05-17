Vinicius, dieciséis goles; Mbappe, líder y Muriqi, segundo, sin marcar

Madrid, 17 may (EFE).- La sequía goleadora de los principales anotadores dejó a Kylian Mbappe como máximo artillero a falta de una jornada, con dos tantos de diferencia sobre el kosovar Muriqi, que tampoco marcó con el Mallorca, derrotado por el Levante.

El francés acumula 24 goles, dos más que el kosovar, y después, tercero, es el croata Ante Budimir, de Osasuna, que tampoco vio puerta.

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Fue el brasileño Vinicius el que dio la victoria al Real Madrid ante el Sevilla. Sigue en racha el sudamericano, que lleva dieciséis tantos, igual que Lamine Yamal, mientras que Toni Martínez, que hizo el del Alavés, acumula trece.

- Clasificación tras 36 jornadas:

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- Con 24 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).

- Con 22 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca).

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- Con 17 goles: Budimir (CRO) (5p) (Osasuna)

- Con 16 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Vinicius (BRA)(3p) (Real Madrid)

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- Con 15 goles: Ferran Torres (Barcelona); Oyarzabal (6p) (Real Sociedad)

- Con 14 goles: Borja Iglesias (4p) (Celta)

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- Con 13 goles: Toni Martínez (Alavés); Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona)

- Con 12 goles: Mikautadze (GEO) (Villarreal).

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- Con 11 goles: Lucas Boyé (ARG) (3p) (Alavés); Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis).

- Con 10 goles: Espí (Levante); De Frutos (Rayo Vallecano); Akor Adams (NGR) (2p) (Sevilla); Hugo Duro (1p) (Valencia); Moleiro y Gerard Moreno (2p) (Villarreal).

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- Con 9 goles: Guruzeta (1p) (Athletic); Ez Abde (MAR) (Betis); Jutglá (Celta); André Silva (POR) (2p) (Elche); Vanat (UKR) (2p) (Girona); Viñas (1p) (Oviedo).

- Con 8 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Rashford (ING) (Barcelona); Antony (BRA) (Betis); Rafa Mir (1p) (Elche); Kike García (1p) (Espanyol); Guedes (POR) y Oskarsson (ISL) (Real Sociedad)

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- Con 7 goles: Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Dani Olmo (Barcelona); Fornals (Betis); Pere Milla (Espanyol); Iván Romero y Etta Eyong (CMR) (1 con el Villarreal) (Levante); (Levante); Samu Costa (POR) (Mallorca); Pépé (CIV) (Villarreal).

- Con 6 goles: Robert Navarro y Nico Williams (1p) (Athletic); Fermín (Barcelona); Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Carlos Romero (Espanyol); Arambarri (URU) (2p) y Satriano (URU) (Getafe); Tsygankov (UKR) (Girona); Víctor Muñoz (Osasuna); Ilyas Chaira (Oviedo); Brais Méndez (1p) (Real Sociedad); Ramazani (BEL) (1p) (Valencia); Buchanan (CAN) (Villarreal).

- Con 5 goles: Nico González (ARG) (Atlético de Madrid); Iago Aspas (2p) y Swedberg (SUE) (Celta); Roberto (1p) (Espanyol); Ounahi (1p) (MAR) y Stuani (URU) (2p) (Girona); Fede Valverde (URU), Bellingham (ING) y Gonzalo García (Real Madrid); Djibril Sow (SUI) (Sevilla).

- Con 4 goles: Carlos Vicente (3p) (Alavés); Sancet (2p) (Athletic); Lookman (NIG) (1p) (Atlético Madrid); Ruibal (Betis); Hugo Álvarez (Celta); Germán Valera (Elche); Borja Mayoral (Getafe); Reina (MAR) (Oviedo); Álvaro García, Sergio Camello y Alemao (BRA) (Rayo Vallecano); Güler (TUR) (Real Madrid); Carlos Soler (Real Sociedad); Isaac (Sevilla); Diego López (Valencia); Pape Gueye (SEN) (Villarreal).

- Con 3 goles: Almada (ARG) y Giuliano Simeone (ARG) (Atlético de Madrid); Iñaki Williams (1p) (Athletic); Araujo (URU) (Barcelona); Bakambu (CGO) (Betis); Cabrera (URU) (Espanyol); Liso y Luis Vázquez (ARG) (Getafe); Joel Roca (Girona); Losada y Dela (1p) y Arriaga (HON) (Levante); Pablo Torre (Mallorca); Isi (2p), (Rayo Vallecano); Barrenetxea y Sucic (CRO) (Real Sociedad); Alexis Sánchez (CHI) (1p) y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED), Guido Rodríguez (ARG), Javi Guerra y Sadiq (NIG) (Valencia); Comesaña y Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 2 goles: Ibrahim Diabate (CIV), Tenaglia (ARG) y Antonio Blanco (Alavés); Berenguer, Paredes y Jauregizar (Athletic); Álex Baena, Gallagher (ING), Nahuel Molina (ARG) y Koke (Atlético de Madrid); Marc Bernal y Pedri (Barcelona); Bellerín y Lo Celso (ARG) (Betis); Pablo Durán, Carreira, Javi Rueda (Celta); Febas, Héctor Fort y Martim Neto (POR) (Elche); Puado (1p), Dolan (ING) y Pol Lozano (Espanyol); Mario Martín (Getafe); Lemar (FRA) (Girona); Víctor García (Levante); Pablo Torre, Virgili, Mascarell y Manu Morlanes (Mallorca); Rubén García y Catena (Osasuna); Rondón (VEN) (Oviedo); Mendy (SEN),'Pacha' Espino (URU), Pathé Ciss (SEN), Fran Pérez, Lejeune (FRA) y Nteka (ANG) (Rayo Vallecano); Asencio, Huijsen, Militao (BRA) y Carreras (Real Madrid); Take Kubo (JPN) y Jon Martín (Real Sociedad); Maupay (FRA), Peque, Oso, Kike Salas y Gudelj (SRB) (Sevilla); Comert (TUR), Pepelu (1p) y Luis Rioja (Valencia); Oluwaseyi (CAN), Alfon (Villarreal).

- Con 1 gol: Denis Suárez, Guevara, Rebbach (ALG), Ángel Pérez y Pablo Ibáñez (Alavés); Unai Gómez, Maroan, Galarreta, Vivian, Nico Serrano y Rego (Athletic); Iker Luque, Miguel Cubo, Barrios, Boñar y Le Normand (Atlético de Madrid); Roony Bardghji (SUE), Eric García, Koundé (FRA), Joao Cancelo (POR); Frenkie de Jong (NED) y Pau Cubarsí (Barcelona); Rodrigo Riquelme, Diego Llorente, Bartra, Valentín Gómez (ARG), Chimy Ávila (ARG), Álvaro Fidalgo, Marc Roca y Altimira (Betis); Bryan Zaragoza, Mingueza, Román, Ilaix Moriba, Fer López, Jutglá y Marcos Alonso (Celta); Rodrigo Mendoza, Affenbruger (AUT), Pedrosa, John Donald, Diang, Adam, Bigas, Gonzalo Villar, Marc Aguado, Tete Morente, Cepeda (CHI), Víctor Chust (Elche); Miguel Rubio, Roberto, Jofre, Terrats, Edu Expósito, Pickel (CON) (Espanyol); Uche (NGR), Duarte, Juanmi, Kiko Femenía, Zaid Romero (ARG) y Juan Iglesias (Getafe); Arnau, Witsel (BEL), Hugo Rincón, Echeverri (ARG), Vitor Reis (BRA) y Fran Beltrán (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Koyalipou (RCA), Manu Sánchez, Carlos Álvarez, Matturro (URU), Brugué, Olasagasti, Elgezabal y Pablo Martínez (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Pablo Maffeo (ARG), Sergi Darder (Mallorca); Rosier (FRA), Iker Benito, Bretones, Osambela, Kike Barja y Boyomo (CMR) (Osasuna); Dendoncker (BEL), Eric Bailly (CIV) Ilic (SRB), Costas y Carmo (Oviedo); Chavarría y Óscar Valentín (Rayo Vallecano); Fran García, Mastantuono (ARG), Rodrygo (BRA), Rüdiger (ALE), Tchouameni (FRA) y Camavinga (FRA) (Real Madrid); Caleta Car (CRO), Odriozola, Aramburu, Aihen Muñoz y Gorrotxategi (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Chidera Ejuke (NIG), Sergi Cardona, Batista Mendy (FRA), Carmona y Andrés Castrín (Sevilla); Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA), Gayà, Lucas Beltrán (Valencia); Mouriño (URU), Rafa Marín, Pedraza y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Juan Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Cabrera (Espanyol, contra el Sevilla); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid); Tárrega (Valencia, contra Sevilla); Maffeo (Mallorca, contra Elche); Copete (Valencia, contra Espanyol); Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano, contra Osasuna); David López (Mallorca, contra Atlético de Madrid); Jose Salinas (Espanyol contra Villarreal); Vitor Reis (Girona, contra Celta); Rafa Marín (Villarreal, contra Alavés); Manuel Ángel (Real Madrid, contra Elche); Pau Navarro (Villarreal, contra Girona); Sivera (Alavés, contra Real Sociedad); Caleta-Car (Real Sociedad, contra Alavés); Gorotxategi (Real Sociedad, contra Getafe); Jeremy Toljan (Levante, contra Osasuna), Tárraga (Valencia, contra Real Sociedad).