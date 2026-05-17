Mbappé, perdonado, recupera su estatus sin gol y con asistencia a Vinícius

Madrid, 17 may (EFE).- De ser “el cuarto delantero” del Real Madrid, en palabras del propio Kylian Mbappé al ser suplente el pasado jueves contra el Oviedo, a ser titular este domingo en Sevilla.

Avisó Álvaro Arbeloa que iba a salir de inicio en el Sánchez Pizjuán y no cambió su mentalidad tras el incendio provocado por el francés, quien va camino de cumplir un mes sin marcar.

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Periodo en el que ha jugado tres partidos -dos como titular y uno como suplente- y en el que se perdió dos por una lesión que causó estragos en su estatus como líder del Real Madrid.

Las molestias musculares sufridas ante el Betis le impidieron jugar ante Espanyol y Barcelona. Sin embargo, no fueron estas las que provocaron las críticas de su afición y sí cómo gestionó su proceso de recuperación.

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El viaje a Cerdeña (Italia) junto a su pareja, la actriz española Ester Expósito, su aterrizaje de vuelta en España mientras el Real Madrid visitaba al Espanyol y su ausencia en el clásico cuando ya parecía recuperado enturbiaron su figura.

Tanto que el jueves recibió una sonora pitada por parte de su afición, la primera como jugador del Real Madrid, siendo el futbolista más señalado en la vuelta del equipo a su casa tras certificar el adiós al título de Liga, con la derrota 2-0 en el clásico, y una semana de incendios que extendió el propio Mbappé.

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Sus declaraciones asegurando que Arbeloa le comunicó que era “el cuarto delantero” de la plantilla y su defensa a Xabi Alonso por encima de su actual técnico abrieron otro cisma en el vestuario.

Uno al que Arbeloa restó importancia y confirmó con su decisión de dar la titularidad a Mbappé contra el Sevilla.

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90 minutos del galo en los que buscó sin éxito el gol, uno que le colocara aún más cerca de cerrar la Liga como el máximo artillero del torneo. Lucha abierta con el kosovar Vedat Muriqi, al que aventaja en dos tantos -24 a 22- con solo una jornada por disputar.

Mbappé si marcó, pero en un fuera de juego claro tras un pase filtrado del inglés Jude Bellingham.

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Buscó con insistencia y sin acierto el gol Mbappé, que acabó el encuentro con cinco remates y un mano a mano en el que Kike Salas le robó el balón justo antes del momento del remate.

Sin marcar Mbappé, que tendrá en la última jornada de Liga contra el Athletic Club, en su vuelta al Santiago Bernabéu tras los pitos, la oportunidad de cerrar una temporada individual de grandes números, 41 goles hasta el momento, pero sin títulos individuales.

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Óscar Maya Belchí