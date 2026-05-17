Inma Rubiales reescribe su primera novela, 'Un amigo gratis', que publicó a los 14 años y vuelve a salir a la venta

Inma Rubiales reescribe su primera novela 'Un amigo gratis', una historia que publicó en su adolescencia, con 14 años, y que ahora recupera con la mirada de la autora que es hoy en día, como ha avanzado la editorial Planeta. De este modo, siete años después, 'Un amigo gratis' vuelve a las librerías.

La novela se presenta como una historia sobre la vulnerabilidad, la confianza y el valor de las primeras veces, poniendo en el centro la necesidad de acompañar y ser acompañado. En concreto, se ambienta en el instituto y sigue la relación entre Nash y Eleonor, dos personajes opuestos que se encuentran a través de una iniciativa para combatir la soledad entre estudiantes.

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A partir de este punto de partida, la historia explora temas como la amistad, el primer amor, la inseguridad, el acoso escolar y la importancia de sentirse visto y escuchado.

Así, reescrita diez años después de su primer borrador, esta nueva versión mantiene la esencia original del texto, con una mirada más madura sin perder la espontaneidad y la emoción de sus primeros escritos.

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"¿Cómo podía rehacer un texto de hace tantos años sin que perdiera su esencia?, ¿podía encontrar una manera de que mi yo actual se sintiera orgullosa del libro sin cargarme todo el trabajo -y la ilusión- de mi yo adolescente?", ha indicado Rubiales.

En 2019, con 17 años, la primera novela de Rubiales dio el salto al papel. Con sus últimos títulos, 'Hasta que nos quedemos sin estrellas' (2022), 'El arte de ser nosotros' (2023), 'Todos los lugares que mantuvimos en secreto' (2024) y 'Nuestro lugar en el mundo' (2025) se ha consolidado como referente del romance juvenil.

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