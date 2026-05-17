Temas del Día de EFE Internacional del Domingo, 17 de mayo de 2026 (12:00 GMT)

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

PUBLICIDAD

Washington/Teherán - La próxima semana se cumplirá un mes desde la última prórroga declarada por Donald Trump en la guerra de Irán, un frágil alto el fuego durante el que se mantiene bajo un doble bloqueo el estratégico estrecho de Ormuz y siguen los llamamientos a que EEUU e Irán vuelvan a la mesa de negociación.

(Texto)

PUBLICIDAD

Entretanto, Irán advirtió este domingo a Estados Unidos de que cualquier nueva agresión militar en su contra provocará una respuesta “más contundente y severa”, incluido escenarios “sorpresivos y devastadores”.

(Texto)

PUBLICIDAD

UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev.- Al menos tres personas murieron y quince resultaron heridas hoy en Moscú y su región tras el mayor ataque de drones ucranianos contra la capital rusa, que involucró a más de 80 artefactos no tripulados, según las autoridades locales.

PUBLICIDAD

- Más de medio centenar de vuelos fueron desviados hoy a aeropuertos de reserva debido a la interrupción temporal de las operaciones de las principales terminales aéreas de Moscú tras el ataque de drones ucranianos contra la capital rusa.

- Mientras, las defensas ucranianas lograron neutralizar durante la noche 279 de un total de 287 drones lanzados por las fuerzas rusas.

PUBLICIDAD

- Las autoridades letonas volvieron a declarar la pasada noche una alerta en cinco regiones fronterizas con Rusia por la posible presencia de drones, después de haber hecho lo propio el viernes y días después de que el Gobierno dimitiera a raíz del impacto de dos drones ucranianos desviados en una infraestructura.

(Texto)

PUBLICIDAD

PERÚ ELECCIONES

Lima - El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, la máxima autoridad electoral del país, proclama los resultados de los comicios presidenciales, que abrirán una segunda vuelta entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.

PUBLICIDAD

(texto) (Foto) (Vídeo)

GUATEMALA JUSTICIA

PUBLICIDAD

Ciudad de Guatemala- El abogado de carrera Gabriel García Luna asumió este domingo la jefatura del Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala para el periodo 2026-2030, en una jornada marcada por celebraciones ciudadanas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- Decenas de guatemaltecos se concentraron anoche frente a la sede del Ministerio Público (Fiscalía) para festejar con música y pirotecnia el fin de la controvertida gestión de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta.

- Se envió un perfil del nuevo fiscal y unas claves.

MÉXICO LGBT

Ciudad de México - México sigue sin contar con un sistema oficial para registrar crímenes de odio contra personas de la diversidad de género, según advirtieron organizaciones civiles con motivo del Día Internacional contra la LGBTfobia, mientras han documentado al menos 24 asesinatos en los primeros meses de 2026, 17 de ellos contra mujeres trans.

(Texto) (Foto)

ESPAÑA ELECCIONES

Sevilla (España)- La región sureña de Andalucía, la más poblada de España, celebra elecciones este domingo con la incógnita de si los conservadores (Partido Popular) retendrán la mayoría absoluta ganada en 2022 o necesitarán el apoyo de la extrema derecha, aunque sea mínimo, para seguir gobernando.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU GOBIERNO

Washington - La Casa Blanca convoca un festival de oración de nueve horas para subrayar los orígenes cristianos de Estados Unidos con la participación del secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FESTIVAL CANNES

Cannes (Francia) - Scarlett Johansson y Adam Driver ofrecen una rueda de prensa para hablar de 'Paper Tiger', un filme de James Grey que compite en Cannes en una jornada en la que también comparecen ante la prensa los equipos de 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen y protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo, y de 'Sheep in the Box', de Hirokazu Kore-eda.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- La actriz australiana Cate Blanchett protagoniza un encuentro con el público en el Festival de Cannes.

(Texto) (Foto)

- La realizadora iraní Pegah Ahangarani presenta, fuera de competición, su documental 'Rehearsals for a Revolution'.

NINTENDO VIDEOJUEGOS

Kioto (Japón) - Décadas antes de que 'Super Mario' existiera, incluso antes de que cualquier videojuego saliera a la luz, la compañía japonesa Nintendo producía naipes en una fábrica que ahora se ha transformado en museo oficial, con un recorrido por su historia donde todo se juega a lo grande. Por Pilar Bernal (Crónica)

(Texto) (Foto)(Vídeo)

ADEMÁS

HANTAVIRUS CRUCERO | Bruselas/La Haya - El puerto neerlandés de Róterdam se prepara para recibir este lunes al crucero polar MV Hondius, escenario de un brote de hantavirus andino que ha dejado tres fallecidos y varios contagios confirmados, mientras las autoridades sanitarias ultiman un operativo de cuarentena y vigilancia médica para los tripulantes que permanecen a bordo.

(Texto)

CABO VERDE ELECCIONES | Nairobi - Elecciones legislativas en Cabo Verde, país considerado como un bastión de la democracia en África occidental por su estabilidad y alternancia política. (Texto)

FÚTBOL COREA CONFLICTO | Seúl - El equipo norcoreano de fútbol femenino Naegohyan FC llega a Corea del Sur para disputar la semifinal de la Liga de Campeones Femenina de la AFC contra la escuadra surcoreana Suwon FC, en la primera visita de deportistas del Norte al Sur desde 2018, en medio de las tensiones intercoreanas. (Texto)

AGENDA INFORMATIVA

América

13:00GMT.- Caracas.- VENEZUELA LGBTI.- La Delegación de la Unión Europea (UE) en Venezuela, junto a organizaciones del país suramericano, convocan a una gran rodada en bicicleta en Caracas por el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Habana.- CUBA DISCAPACIDAD.- Un nuevo café acaba de abrir en La Habana atendido exclusivamente por personas con síndrome de Down y del espectro autista, una iniciativa para tratar de fomentar la inclusión social y económica en plena crisis de la isla. (Texto) (Video) (Foto)

Santo Domingo.- R.DOMINICANA ACCIDENTES.- Sobrevivientes y familiares de fallecidos en el desplome de la discoteca Jet Set realizan una marcha para exigir una recalificación jurídica del caso que se le sigue a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario por la muerte de 236 personas en el colapso del techo de la discoteca el 8 de abril de 2025. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

12:30GMT.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- La actriz australiana Cate Blanchett protagoniza un encuentro con el público en el Festival de Cannes. (Texto) (Foto)

14:00GMT.- Estrasburgo.- IRÁN GUERRA.- El Parlamento Europeo debate con la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, sobre el papel de la UE en las crisis en Oriente Medio

15:00GMT.- Estrasburgo.- UE CUBA.- El Parlamento Europeo debate con la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, sobre la crisis política y situación humanitaria en Cuba

16:50GMT.- Gotemburgo.- SUECIA INDIA.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, se reúne en Gotemburgo con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, para discutir sobre innovación y comercio. La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen participará en la rueda de prensa posterior. (Texto) (Foto)

Wurzburgo.- ALEMANIA RELIGIÓN.- Última jornada del 104.º Congreso Católico Alemán en Wurzburgo.

África

CABO VERDE ELECCIONES.- Nairobi.- Elecciones legislativas en Cabo Verde, país considerado como un bastión de la democracia en África occidental por su estabilidad y alternancia política. (Texto)

Asia

Seúl.- FÚTBOL COREA CONFLICTO.- El equipo norcoreano de fútbol femenino Naegohyan FC llega a Corea del Sur para disputar la semifinal de la Liga de Campeones Femenina de la AFC contra la escuadra surcoreana Suwon FC en la primera visita de deportistas del Norte al Sur desde 2018, en medio de las tensiones intercoreanas.

Tokio.- JAPÓN BRASIL.- El ministro de Exteriores brasileño, Mauro Vieira, realiza una visita de tres días a Japón, durante la que mantendrá un encuentro con su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi.

Tokio.- JAPÓN ONU.- El secretario general de la ONU, António Guterres, visita Japón para reunirse con la primera ministra, Sanae Takaichi, y el emperador Naruhito, además de participar en la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema para la Coordinación de Naciones Unidas (JJE), que se celebrará por primera vez en Asia.

Pekín - CHINA MÉXICO - El Museo Capital de Pekín inaugura la exposición “Maíz, oro y jaguares: gran exposición de las antiguas civilizaciones maya y andina”, donde se reunen piezas arqueológicas de México y Perú, muchas de ellas expuestas por primera vez en China, y se divide en tres secciones dedicadas a la civilización maya, los hallazgos del mausoleo de Sipán y la relación simbólica entre naturaleza y mundo animal.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245