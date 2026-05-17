Ilusión desbordada en Cannes de la mano de Javier Bardem, Victoria Luengo y Rodrigo Sorogoyen

La alfombra roja de Cannes se engalanó para recibir al equipo de 'El ser querido', la película de Rodrigo Sorogoyen que cuenta con Victoria Luengo y Javier Bardem como protagonistas encarnando a un padre a una hija totalmente distanciados. Nada que ver con la puesta en escena paterno filial que se vio en la Croisset con ambas estrellas totalmente entregadas al público y disfrutando al máximo de su paso por el festival de cine francés.

Javier Bardem ya es todo un veterano en esta cita, pero durante el recorrido por la red carpet no podía disimular ese aire protector, como si de un padre se tratara, con su compañera a la que admira, y que estaba rebosante de ilusión. No es para menos, Victoria hace doblete en esta edición y con este trabajo de Sorogoyen abría bocado para volver sobre sus pasos con Almodóvar en los próximos días y su 'Amarga Navidad'.

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Junto a ellos, el resto del reparto: Raúl Arévalo, un imprescindible en muchos de los trabajos para el director; la intérprete francesa Marina Foïs, que jugaba en casa; así como el productor Eduardo Villanueva y la guionista Isabel Peña, el binomio perfecto junto a Sorogoyen en la creación de 'El ser querido', una de las favoritas en esta edición del Festival de Cine de Cannes.