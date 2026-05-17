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El jurado electoral de Perú proclama segunda vuelta presidencial entre Fujimori y Sánchez

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Lima, 17 may (EFE).- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú oficializó este domingo que la derechista Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, y el izquierdista Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, disputarán la Presidencia del país en una segunda vuelta electoral el próximo 7 de junio.

Las fórmulas que buscarán la jefatura de Estado para el período 2026-2031 fueron proclamadas en una ceremonia presidida por el presidente del JNE, Roberto Burneo, quien certificó los resultados de los comicios generales del 12 de abril pasado.

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El conteo determinó que Fujimori fue la candidata más votada, con el 17,19 %, al obtener 2.877.678 sufragios, seguida por Sánchez, con el 12,03 %, al recibir 2.015.114 votos, en una ajustada definición por el segundo lugar con el ultraderechista Rafael López Aliaga, que quedó tercero con el 11,91 %, al sumar 1.993.905 votos. EFE

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