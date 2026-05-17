El presidente del Parlamento iraní y jefe negociador con EEUU asume el cargo de enviado especial para China

Mohamed Baqer Qalifab, uno de los nombres más destacados del Gobierno iraní, ha visto incrementadas sus responsabilidades con su nueva designación como representante especial de Irán para asuntos de China.

Qalifab es ahora mismo presidente del Parlamento iraní (una de las instituciones más conservadoras y más importantes del país) y, especialmente ahora, jefe del equipo de negociadores en las atascadas conversaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra.

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El alto cargo, según recuerda la agencia semioficial Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán y responsable del anuncio, hereda un cargo desempeñado previamente por el fallecido Alí Lariyani, en su día negociador con Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní y también presidente del Parlamento.

Lariyani ejercía como Secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional hasta que un ataque israelí el pasado 17 de marzo acabó con su vida.

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