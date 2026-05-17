Agencias

Detenida una mujer en Roquetes (Tarragona) por realizar pintadas y colocar adhesivos xenófobos

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Los Mossos d'Esquadra han detenido a una mujer de 28 años en Roquetes (Tarragona) como presunta autora de un delito de odio y discriminación y otro de daños, tras ser investigada por realizar pintadas y colocar adhesivos de carácter xenófobo dirigidos, principalmente, contra la comunidad musulmana, informa un comunicado del cuerpo.

La investigación de la Comisaría General de Información, en colaboración con la Policía Local de Roquetes y tutelada por el Tribunal de Instancia de Tortosa, comenzó a raíz de unos hechos ocurridos en abril, cuando la arrestada realizó la mayoría de estas acciones en un parque infantil de la localidad.

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Durante el registro en el domicilio de la detenida se intervinieron diversos indicios que evidenciarían su vinculación con la ideología nacionalsocialista, así como su pertenencia a la organización Núcleo Nacional, tras lo cual pasó a disposición judicial el pasado 9 de mayo.

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