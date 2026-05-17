Baréin condena a cadena perpetua a acusado de espiar para Guardia Revolucionaria y Hizbulá

Manama, 17 may (EFE).- Un tribunal penal de Baréin condenó este domingo a cadena perpetua a una persona acusada de "espionaje y conspiración" que supuestamente trabajaba con la Guardia Revolucionaria de Irán y el grupo chií libanés Hizbulá, en una nueva sentencia contra presuntos colaboradores de Teherán.

La Fiscalía bareiní dijo en un comunicado que el sentenciado, que no fue identificado, tuvo acceso a "datos vitales" que entregó a "un Estado extranjero con la intención de perpetrar actos terroristas y hostiles contra el Reino de Baréin y perjudicar sus intereses", de acuerdo con las investigaciones.

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Además, fue declarado culpable de "incitar y apoyar actos terroristas" contra el pequeño país insular del golfo Pérsico, por lo que el tribunal de primera instancia lo condenó a cadena perpetua y ordenó la confiscación de sus pertenencias.

Según las pesquisas, había sido reclutado por Hizbulá -grupo aliado de Irán- para cometer atentados en Baréin y también para mandar información, fotos y vídeos relacionados con los ataques de represalia iraníes contra el golfo Pérsico tras el estallido de la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero.

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Estos archivos se enviaban a cuentas electrónicas gestionadas desde Irán y supervisadas por la Guardia Revolucionaria iraní y los servicios de Inteligencia de ese país, según la nota.

En las últimas semanas, Baréin ha condenado a prisión a decenas de personas por presuntamente colaborar con Irán o con grupos afines durante la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, que ha lanzado misiles y drones contra territorio bareiní y sus vecinos árabes como respuesta a la agresión.

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Las autoridades también han revocado la nacionalidad de unas 70 personas acusadas de simpatizar con Irán, en el marco de una campaña que varios grupos de derechos humanos locales e internacionales han calificado como una suerte de caza de brujas contra la comunidad musulmana chií del reino.

Sin embargo, la Fiscalía apuntó en la nota que en estos procesos se han respetado "todas las garantías legales, incluyendo la presencia del abogado del acusado", y justificó que la sentencia se emitió porque el individuo fue encontrado culpable de cometer "un crimen contra la seguridad del Estado". EFE

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