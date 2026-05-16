Al menos ocho muertos en una colisión entre un tren y un autobús en Bangkok (Tailandia)

Al menos ocho personas han fallecido y 25 más han resultado heridas como consecuencia de una colisión entre un tren y un autobús cerca de la estación de Makkasan de Bangkok, la capital de Tailandia.

El primer aviso de la emergencia se recibió a las 15.42 horas (10.42 en la España peninsular) tras el accidente ocurrido en el distrito de Huai Khwang, concretamente en la vía del Tren del Aeropuerto, por lo que fueron movilizados bomberos y policías, informa el diario tailandés 'Bangkok Post'.

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Un tren de mercancías ha colisionado con un autobús y en el choque también se ha visto afectada una motocicleta. Además se ha declarado un incendio tras el incidente que ha envuelto en llamas al autobús siniestrado en cuestión de minutos. Tras controlar las llamas fueron descubiertos ocho cuerpos sin vida del autobús.

Testigos presenciales han explicado que el autobús cruzó las vías del tren y que éste no pudo detener el convoy y evitar la colisión. El autobús fue desplazado varios metros y arrastró a otros vehículos y motocicletas. Los testigos aseguran que la barrera del paso a nivel no funcionaba bien.

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El primer ministro tailandés, Palang Pracharat, ha ordenado a las agencias competentes que presten la atención necesaria a los heridos y a las familias de las víctimas.