Taiwán entiende que la postura de EEUU sobre la isla "no ha cambiado" tras la visita de Trump a China

El Gobierno de Taiwán ha trasladado este sábado su convencimiento de que la posición de Estados Unidos sobre el estatus de la isla frente a las reclamaciones históricas de soberanía formuladas por China "no ha cambiado" en lo más mínimo tras la cumbre de esta semana en Pekín entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping.

Mientras regresaba de China esta pasada noche, Trump ha confirmado que Taiwán ha ocupado buena parte de sus conversaciones. Estados Unidos, cabe recordar, se ha mostrado siempre de puertas hacia afuera como defensor de la política unificación nacional china sobre la isla, pero extraoficialmente apuesta por preservar el estatu quo actual; uno en el que Taiwán defiende históricamente su independencia respecto de Pekín. EEUU tiene incluso un acuerdo de compraventa de armas con Taiwán, pero jamás ha reconocido oficialmente su independenicia.

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Trump ha subrayado que "no alcanzó ningún compromiso" sobre este asunto y ha adelantado que tomará "próximamente" una decisión al respecto, antes de ahondar en que "no cree" que en estos momentos exista un riesgo de conflicto en torno a la isla. "Creo que estaremos bien", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca.

Trump ha esgrimido que Xi "no quiere ver una guerra" ni "un movimiento de independencia" en Taiwán, al tiempo que ha declinado comentar si Washington defendería a Taiwán en caso de conflicto.

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Dicho esto, la Presidencia taiwanesa ha insistido que "la República de China" (nombre oficial de las autoridades taiwanesas) "es un país democrático soberano e independiente" que "agradece al presidente Trump su continuo apoyo a la seguridad en el estrecho de Taiwán desde su primer mandato", según ha explicado la portavoz presdencial Karen Kuo.

"Las ventas de armamento entre Taiwán y Estados Unidos no solo reflejan el compromiso de seguridad de Estados Unidos con Taiwán, tal como se estipula en la Ley de Relaciones con Taiwán, sino que también sirven como elemento de disuasión mutua contra las amenazas regionales", ha añadido la portavoz del presidente taiwanés, Lai Ching Te.

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"Taiwán espera seguir trabajando con Estados Unidos bajo los firmes compromisos de la Ley de Relaciones con Taiwán, colaborando con amigos y aliados democráticos globales para abordar conjuntamente los riesgos que representan los estados autoritarios para la seguridad geopolítica, el orden mundial y la estabilidad", ha concluido el comunicado.