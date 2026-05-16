Atraca en España el crucero Ambition, afectado por un brote masivo de gastroenteritis

La Coruña (España), 16 may (EFE).- El crucero Ambition, afectado por un brote de gastroenteritis causada por un norovirus, atracó este sábado en el puerto español de La Coruña (noroeste) con treinta personas infectadas a bordo, según el último balance médico.

En el muelle de trasatlánticos, un equipo de Sanidad Exterior se encargará de inspeccionar la nave y decidir si los pasajeros pueden desembarcar en la ciudad, según informó el Gobierno español.

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El buque partió el viernes del puerto francés de Burdeos, donde el pasaje y la tripulación permanecieron un tiempo confinados.

El Ambition, procedente de las islas Shetland (Reino Unido), recaló en Belfast, Liverpool y Brest, así como en Burdeos cuando se confirmó la muerte de un varón británico nonagenario con gastroenteritis, mientras que otros cincuenta personas sufrían vómitos y diarrea.

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Los más de 1.700 ocupantes entre pasajeros y tripulantes fueron obligados a permanecer en el buque hasta determinarse la cusa de la infección.

Estaba previsto que el crucero hiciera escala hoy en el puerto de Ferrol, también en la región española de Galicia, pero fue cancelada.

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Finalmente, las autoridades marítimas y portuarias autorizaron la entrada en aguas españolas y el atraque en el puerto coruñés para zarpar después, este mismo sábado, hacia el puerto de Gijón y dirigirse luego al de Bilbao, en el norte del país.

El Gobierno español transmitió "un mensaje de tranquilidad" para destacar que la situación sanitaria está "monitorizada" y se están aplicando todas las medidas que garanticen la seguridad de los pasajeros, del personal portuario y la población local. EFE

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