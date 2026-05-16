Detenido un hombre tras agredir a una mujer con un arma blanca en Lora del Río

Una mujer de 32 años ha sido hospitalizada este pasado viernes, 15 de mayo, tras sufrir una agresión por arma blanca a manos de un hombre en el municipio de Lora del Río (Sevilla). El autor de los hechos ha sido detenido por la Guardia Civil y se ha abierto una investigación para esclarecer si se trata de un posible caso de violencia de género.

Así lo han informado fuentes del instituto armado a Europa Press, detallando a su vez que los hechos han tenido lugar sobre las 22,00 horas de la noche, cuando la Benemérita recibió un aviso por parte de testigos que indicaban la presencia de una mujer herida por arma blanca en la localidad sevillana.

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Según han señalado, la víctima tuvo que ser trasladada a un hospital y se encuentra de momento ingresada, aunque "su vida no corre peligro". No obstante, los agentes consiguieron detener al autor de los hechos poco después de la agresión y recuperar el arma.

Los indicios apuntan a que el detenido tenía una relación sentimental con la mujer y que por tanto, podría tratarse de un posible caso de violencia de género. En este contexto, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Lora del Río está recabando datos y continúa con la investigación abierta sobre este suceso.

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