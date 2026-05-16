Irán advierte que respaldar resolución sobre Ormuz implicará responsabilidad internacional

Teherán, 16 may (EFE).- Irán advirtió que los países que respalden un proyecto de resolución impulsado por Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz compartirán la responsabilidad internacional por cualquier nueva escalada militar en la región.

“Ninguna excusa política ni cobertura diplomática podrá absolverlos de su responsabilidad por facilitar, permitir y legitimar la agresión estadounidense”, afirmó en X la representación de Irán ante la ONU en Nueva York a última hora del viernes.

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La misión acusó a Washington de utilizar el número de copatrocinadores de la iniciativa para proyectar una “falsa imagen” de amplio respaldo internacional a sus acciones “ilegales”.

“Ahora queda absolutamente claro que Estados Unidos busca explotar el número de los llamados copatrocinadores de su proyecto de resolución, políticamente motivado y unilateral, para fabricar una falsa imagen de ‘amplio apoyo internacional’ a sus continuas acciones ilegales y allanar el camino para nuevas aventuras militares en la región”, aseveró.

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El borrador del proyecto de resolución, presentado por Estados Unidos y Baréin el 7 de mayo, defiende la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y exige a Irán que cese los ataques, el minado y el cobro de peajes a los buques que quieren transitar por ese paso.

El texto cuenta con el respaldo de Kuwait, Catar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU).

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Este nuevo borrador suaviza la versión anterior, presentada en abril, al eliminar toda referencia al Capítulo VII de la Carta de la ONU, que permite autorizar el uso de la fuerza militar y que fue vetada por Rusia y China.

Irán mantiene prácticamente cerrado el estrecho de Ormuz desde los primeros días de la guerra lanzada el 28 de febrero por EE.UU. e Israel en su contra, por lo que Washington reaccionó imponiendo desde el 13 de abril un cerco naval sobre puertos y buques iraníes en la estratégica vía marítima, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial. EFE

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