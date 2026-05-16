EEUU y Nigeria anuncian la muerte del "número dos a nivel mundial" de Estado Islámico

Los presidentes de Estados Unidos y Nigeria, Donald Trump y Bola Tinubu, han anunciado este domingo la muerte de Abú Bilal al Mainuki, a quien el mandatario norteamericano ha descrito como el "'número dos' a nivel mundial" de la organización yihadista Estado Islámico, en una operación conjunta en un complejo del grupo en la cuenca del lago Chad.

"Esta noche, bajo mi dirección", ha anunciado esta madrugada Trump, "las valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria han llevado a cabo a la perfección una misión meticulosamente planificada y muy compleja para eliminar del campo de batalla al terrorista más activo del mundo".

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"Abu Bilal al Mainuki, segundo al mando de Estado Islámico a nivel mundial, creía que podía esconderse en África, pero no sabía que contábamos con fuentes que nos mantenían informados de sus movimientos", ha celebrado en una publicación en sus redes sociales.

El presidente estadounidense ha querido dar las gracias al Gobierno de Nigeria por su colaboración en la operación y ha asegurado que, desde hoy, las capacidades de la organización terrorista se ven "muy mermadas".

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"Ya no volverá a aterrorizar a los pueblos de África ni a ayudar a planificar operaciones contra los estadounidenses. Con su eliminación, la capacidad operativa global del Estado Islámico se ve muy mermada", ha asegurado.

En la mañana de este sábado, el presidente nigeriano ha confirmado el lugar de la operación, en la que también han muerto varios "lugartenientes" de Al Mainuki, alias 'Abú Mainok', a quien se ha limitado a describir como "un alto cargo" de Estado Islámico.

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"Nigeria valora esta alianza con Estados Unidos para el avance de nuestros objetivos de seguridad compartidos. Expreso mi sincera gratitud al presidente Trump por su liderazgo y apoyo inquebrantable en este esfuerzo", ha manifestado el presidente nigeriano.

"Felicito al personal de ambos bandos por su profesionalismo y valentía, y espero que se realicen más ataques decisivos contra todos los enclaves terroristas en todo el país, ha añadido.

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Al Mainuki figura desde 2023 en la lista internacional de terroristas bajo sanción de Estados Unidos como Abú Bakr ibn Muhamad ibn Al Mainuki (nacido en la ciudad de Mainok, en el estado nigeriano de Borno, en 1982) y era considerado "un alto líder" de Al Furqan, una de las principales redes financieras de la organización yihadista en la región del Sahel.

Al Furqan era la encargada de "redistribuir" la mitad de los fondos generados por Estado Islámico - Provincia del África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés) a las provincias más pequeñas bajo su tutela en Malí, Burkina Faso, Níger y Chad.

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