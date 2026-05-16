España autoriza el desembarque del crucero afectado por un brote de gastroenteritis

La Coruña, 16 may (EFE).- Las autoridades españolas autorizaron este sábado el desembarque del crucero Ambition, afectado por un brote de gastroenteritis causada por un norovirus, después de que un equipo sanitario lo inspeccionara en el puerto de La Coruña (noroeste) y constatara 21 infectados.

Estas personas permanecen aisladas, conforme a los protocolos sanitarios.

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El buque partió el viernes del puerto francés de Burdeos, donde el pasaje y la tripulación estuvieron confinados un tiempo.

El Ambition, procedente de las islas Shetland (Reino Unido), recaló en Belfast, Liverpool y Brest, así como en Burdeos cuando se confirmó la muerte de un varón británico nonagenario con gastroenteritis, mientras que otros cincuenta personas sufrían vómitos y diarrea.

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Los más de 1.700 ocupantes entre pasajeros y tripulantes fueron obligados a permanecer en el buque hasta determinarse la cusa de la infección.

Estaba previsto que el crucero hiciera escala hoy en el puerto de Ferrol, también en la región española de Galicia, pero fue cancelada.

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Finalmente, las autoridades marítimas y portuarias autorizaron la entrada en aguas españolas y el atraque en el puerto coruñés hoy para zarpar después, este mismo sábado, hacia el puerto de Gijón y dirigirse luego al de Bilbao, en el norte del país.

El Gobierno español transmitió "un mensaje de tranquilidad" para destacar que la situación sanitaria está "monitorizada" y se están aplicando todas las medidas que garanticen la seguridad de los pasajeros, del personal portuario y la población local.

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El norovirus es el más común de la gastroenteritis aguda o gripe estomacal, un patógeno altamente contagioso con un período de incubación muy corto, que causa brotes explosivos en sitios cerrados y un alto número diario de deposiciones, así como malestar general. EFE

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